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Un año después: los últimos días del Papa Francisco

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 20/04/26
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En el primer aniversario de la muerte del papa argentino, estas son las intensas y conmovedoras últimas semanas de su pontificado

El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco falleció en el Vaticano a los 88 años, tras más de 12 años al frente de la Iglesia Católica. En el primer aniversario de su muerte, un repaso a sus últimos días.

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Tags:
muertepapa franciscopontificado
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