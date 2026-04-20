Un año después: los últimos días del Papa Francisco

El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco falleció en el Vaticano a los 88 años, tras más de 12 años al frente de la Iglesia Católica. En el primer aniversario de su muerte, un repaso a sus últimos días.

En el primer aniversario de la muerte del papa argentino, estas son las intensas y conmovedoras últimas semanas de su pontificado

Cinco semanas en el Gemelli

El 14 de febrero, el pontífice argentino, que llevaba varios días con dificultades respiratorias, fue ingresado en la policlínica para recibir tratamiento de urgencia por bronquitis. Desde 2020, Francisco sufrió diversos problemas de salud: dolores articulares y complicaciones digestivas le hicieron requerir dos intervenciones quirúrgicas en 2021 y 2023.

Finalmente, mostró una verdadera fragilidad con su sistema respiratorio: tras haber sido sometido a la extirpación del lóbulo superior de su pulmón derecho en Buenos Aires en 1957, después de una grave enfermedad que casi le cuesta la vida, ya había sido tratado por bronquitis infecciosa en marzo de 2023.

El 18 de febrero se conocieron los resultados de las pruebas realizadas por el equipo Gemelli: el Papa sufría de neumonía bilateral. Los días siguientes fueron especialmente difíciles, marcados por varias crisis el 22 y el 28 de febrero, y el 3 de marzo. Posteriormente, el equipo Gemelli confió que el Papa estuvo en "peligro de muerte" durante dos de estas crisis, y que se había planteado la posibilidad de "dejarlo ir".

El domingo 23 de marzo, el Papa Francisco regresó finalmente al Vaticano tras aparecer, con el rostro demacrado, visiblemente muy débil y casi sin voz, en la ventana de la policlínica. Depositó un ramo de flores a la entrada de la Basílica de Santa María la Mayor, que fue colocado frente al icono de Nuestra Señora del Pueblo Romano , una profunda devoción del pontífice que lo llevó a elegir esta basílica como su lugar de sepultura. Luego se dirigió a la Domus Sanctae Marthae, donde se le había preparado una habitación para recibir su tratamiento, que incluye asistencia respiratoria y, sobre todo, requiere reposo prolongado.

© Cristian Gennari/Siciliani

La agenda del pontífice argentino, ya de por sí apretada durante el Año Jubilar, se redujo a escasas apariciones públicas, a pesar de que el parte médico del 1 de abril anunciaba una leve mejoría.

El 4 de abril, un papa muy frágil pero sonriente hizo su primera aparición pública durante el Jubileo de los Enfermos, al término de la misa celebrada en la Plaza de San Pedro. El 9 de abril, incluso recibió al rey Carlos III en su apartamento de Santa Marta sin respirador.

La última Semana Santa de Francisco

El 13 de abril, Domingo de Ramos, comenzó la Semana Santa en Roma sin certeza sobre la posible participación del Papa. Al finalizar la Misa, apareció una vez más sin asistencia respiratoria para desear a los fieles una "feliz Semana Santa", a quienes dirigió un mensaje escrito: "Hermanos y hermanas, les agradezco infinitamente sus oraciones. En este momento de debilidad física, me ayudan a sentir aún más la cercanía, la compasión y la ternura de Dios".

Tres días después, Francisco recibió al personal del Hospital Gemelli para agradecerles, pero no pudo asistir a la audiencia general. Al día siguiente, Jueves Santo, realizó su último viaje fuera del Vaticano, visitando a los reclusos de la prisión Regina Coeli. En la capilla de la prisión, se disculpó por no poder lavarles los pies, como solía hacer en años anteriores. Cuando los periodistas le preguntaron al marcharse cómo pasaría el Triduo Pascual, respondió simplemente: "Lo mejor que pueda".

Un histórico Domingo de Pascua

En los días siguientes, Francisco no pudo participar en las celebraciones litúrgicas del Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua, todas ellas presididas por cardenales. Sin embargo, para el Domingo de Pascua, el Papa había preparado tres sorpresas.

La primera es su decisión de recibir durante unos minutos al vicepresidente estadounidense JD Vance, que vino a participar en la Semana Santa en Roma; esta es la última audiencia concedida por el Papa a una figura pública.

La segunda es su decisión de aparecer en el balcón de la logia para presidir la tradicional bendición Urbi et Orbi. Su voz tiembla, su semblante está demacrado, y con un esfuerzo elocuente evidente desea una feliz Pascua a los católicos de Roma y del mundo entero, antes de dejar que Monseñor Diego Ravelli, maestro de celebraciones litúrgicas, lea su mensaje.

Luego, para sorpresa de todos, participó en un paseo en el papamóvil, el primero desde su hospitalización, acompañado por su enfermero italiano, Massimiliano Strappetti. A pesar de su evidente cansancio y sufrimiento, perseveró hasta el final de esta intensa Semana Santa para saludar por última vez a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y a lo largo de la Vía de la Conciliación .

El anuncio del lunes de Angel

Al día siguiente, conocido en Italia como el "Lunes de los Ángeles", el Papa Francisco, aún postrado en cama en su habitación de la Domus Sanctae Marthae, se sintió indispuesto alrededor de las 5:30 de la mañana.

Según se informa, "gracias por traerme de vuelta a la Plaza de San Pedro" fueron algunas de las últimas palabras que el Papa dirigió a su enfermera antes de caer en coma. Tras sufrir un derrame cerebral e insuficiencia cardiovascular irreversible, el Papa falleció.