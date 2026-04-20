Justin Bieber y su increíble declaración de fe en Coachella

En uno de los festivales más centrados en la imagen del mundo, un momento de adoración resultaba discretamente fuera de lugar, lo que lo hacía aún más llamativo

Hay ciertos lugares en los que uno espera encontrar momentos de adoración, y Coachella no suele ser uno de ellos. Al fin y al cabo, ¿quién habría pensado que, en un evento tan esperado y cuidadosamente organizado, en medio de la música, la moda y el torbellino interminable de imágenes, habría espacio para algo tan sencillo como la adoración cristiana en la presentación de Justin Bieber?

Y, sin embargo, este año eso es exactamente lo que ocurrió, cuando Justin Bieber protagonizó un momento que, como mínimo, resultó inesperado. Por supuesto, es imposible hablar de Bieber sin reconocer la complejidad que le rodea. Su vida ha transcurrido de forma muy pública, sus tropiezos también, y su camino de fe a menudo se ha recibido con curiosidad y escepticismo. Para algunos, eso hace que momentos como este sean difíciles de interpretar, lo que plantea dudas sobre la sinceridad, la coherencia y la intención.

Gloria al Altísimo

Debby Wong | Shutterstock

Al mismo tiempo, el propio escenario hace que el momento sea más difícil de ignorar. Coachella no es un lugar que premie las convicciones silenciosas. Se nutre de la actuación, la energía y un sentido de identidad cuidadosamente construido, que es precisamente por lo que un momento de adoración allí parece tan fuera de lugar, y quizás incluso un poco expuesto.

Lo que se desarrolló sobre el escenario no hizo más que acentuar ese contraste. Entre momentos en los que veía viejos vídeos de sí mismo e interactuaba con el público, Bieber interpretó canciones que apuntaban claramente más allá del propio festival.

En una de ellas, dio las gracias por las cosas sencillas —su esposa, su hijo, incluso las pequeñas rutinas de la vida cotidiana—, mientras que en otra, "Glory Voice Memo", cantó: "Extiendo la mano, cantando gloria… al Altísimo", una frase que resultaba sorprendentemente directa en ese contexto.

No fue acogido por todos. Algunos en el público se marcharon, otros parecían no saber cómo reaccionar, y esa tensión no hizo más que subrayar lo inusual que era el momento. En un espacio que tiende a celebrar los gustos compartidos y el estado de ánimo colectivo, esto introdujo algo más personal, algo que no siempre se traduce fácilmente.

La fe en lo cotidiano

No hubo ningún intento evidente de transformar el momento en algo más agradable o de adaptarlo a la estética del festival. Se desarrolló tal cual, un poco tosco, sin estar del todo resuelto, pero reconocible en su sencillez, que, en muchos sentidos, es lo que hace que perdure.

La fe, al fin y al cabo, rara vez se manifiesta en condiciones perfectas. Suele surgir en medio de la vida cotidiana, llevada por personas que aún están buscando su camino, y expresada de formas que no siempre son claras. Eso no elimina las dudas, pero sí sugiere que no lo son todo.

Lo que resulta significativo aquí no es que todo encaje de repente, sino que, en un lugar tan fuertemente definido por la imagen y el impulso, hubo un momento que apuntaba más allá de ambos. Puede que haya sido breve y que no responda a todas las dudas, pero su mera presencia en ese contexto es, a su manera, bastante llamativa.