En Angola, León XIV denuncia la explotación y las ilusiones de riqueza

Durante una visita a Saurimo, una región minera de Angola, León XIV denunció la explotación llevada a cabo por "tiranos" y advirtió sobre los engaños de la "riqueza" el 20 de abril de 2026. Durante una misa en este país del sur de África, donde la brujería es una práctica cultural, el papa también indicó que Jesús no es un "proveedor de servicios" ni un "gurú".

León XIV denunció la explotación llevada a cabo por "tiranos" y advirtió sobre los engaños de la "riqueza" durante la misa celebrada en Saurimo, una región minera de Angola

En el tercer día de su visita a Angola, el Papa voló mil kilómetros hasta Saurimo, al este de Luanda. En esta ciudad construida a gran altitud, en una región minera de diamantes, su papamóvil recibió una bienvenida jubilosa, aclamado por 20.000 personas a lo largo de varios kilómetros de carretera.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Tras visitar una residencia para ancianos abandonados, León XIV se unió a 40.000 personas en una misa celebrada en una plaza pública. En su homilía, el pontífice estadounidense alzó la voz contra la injusticia que «corrompía los corazones», lamentando que «el pan de todos [se convierta] en posesión de unos pocos».

A continuación, defendió a la gente cuyos "muchos deseos" se ven "frustrados por la violencia, explotados por tiranos y engañados por la riqueza", sin mencionar, sin embargo, a la industria minera de la región de Lunda, que ha estado en el centro de escándalos de extorsión, abuso y malversación por parte de las élites en las últimas décadas.

León XIV argumentó que Cristo, por otro lado, "llama a la libertad". "No vinimos al mundo para morir", afirmó, exhortando a las personas a no convertirse en "esclavas de la corrupción de la carne, ni de la del alma", y a rechazar "toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira".

Jesús no es "un gurú ni un amuleto de la suerte"

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El jefe de la Iglesia Católica también advirtió a los fieles que existen "razones equivocadas" para buscar a Jesús, instándolos a preguntarse si viven su fe "por gratitud o interés propio, cálculo o amor". La fe auténtica no es "un intercambio supersticioso, en el que Dios se convierte en un ídolo al que se busca solo cuando se necesita y durante el tiempo que se necesita", advirtió.

En la práctica religiosa, el papa número 267 exhortó a las personas a no reducir los dones de Dios a "una exigencia, una recompensa o un medio de chantaje". Jesús no es "un gurú ni un amuleto de la suerte", ni "un proveedor de servicios", y él mismo "no quiere ni sirvientes ni clientes", enfatizó.

El Papa exhortó a la gente no solo a "escuchar acerca" de Jesús, sino a "imitarlo". En este caso, añadió, se trata de que los católicos sirvan al pueblo "con una devoción que nace de cada caída, que reconstruye lo que la violencia destruye".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Al concluir la liturgia, el sucesor de Pedro exhortó a Angola, uno de los primeros países africanos en ser evangelizados, a permanecer "fiel a sus raíces cristianas" para contribuir "a la construcción de la justicia y la paz en África y en todo el mundo".