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En Angola, León XIV denuncia la explotación y las ilusiones de riqueza

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 20/04/26
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León XIV denunció la explotación llevada a cabo por "tiranos" y advirtió sobre los engaños de la "riqueza" durante la misa celebrada en Saurimo, una región minera de Angola

Durante una visita a Saurimo, una región minera de Angola, León XIV denunció la explotación llevada a cabo por "tiranos" y advirtió sobre los engaños de la "riqueza" el 20 de abril de 2026. Durante una misa en este país del sur de África, donde la brujería es una práctica cultural, el papa también indicó que Jesús no es un "proveedor de servicios" ni un "gurú".

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
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