<em>Al pisar suelo africano por primera vez desde que se convirtió en León XIV, el Papa descubre una nueva faceta de sí mismo que había permanecido oculta hasta ahora: pareciendo olvidar su habitual contención, se deja contagiar por el afecto y la generosidad africanos</em>

Como es bien sabido, el papa tiene ancestros criollos —inmigrantes en Luisiana— y quizás se podría pensar que, al pisar suelo africano, está reconectando con sus raíces. En cualquier caso, el hombre de blanco se desenvuelve con naturalidad entre la vestimenta tradicional, las danzas y la generosidad del continente africano. Pronuncia sus discursos con convicción, abandonando la discreción que antes lo caracterizaba, y realiza gestos que rompen con su habitual reserva.

Ni el calor húmedo ni el sol abrasador logran mermar el entusiasmo de Léon, quien ha regresado a un terreno conocido: como Prior General de los Agustinos, ha visitado con frecuencia países africanos. Es una región particularmente querida para él: "En mayo [cuando fui elegido] dije que quería que mi primer viaje fuera a África", comentó a los periodistas durante el vuelo de Roma a Argel el lunes pasado.

El Papa está ahí para cada ser humano, para el mundo entero. Es un buen padre. Y vemos esta efusión de amor hacia los africanos.

"El papa León XIV no está aquí solo para los europeos", afirma el policía camerunés Thomas Armel Bikay, quien llegó a Yaundé como voluntario para organizar la misa de despedida del papa número 267. "El Papa está aquí para todos los seres humanos, para el mundo entero. Es un buen padre. Y vemos esta efusión de amor hacia los africanos", añade.

PATRICK MEINHARDT | AFP

Una imagen en particular conmovió a la gente del país del sur de África: la de una niña pequeña con trenzas castañas que corría hacia él con la ligereza propia de la infancia, con su vestidito azul de mangas abullonadas ondeando al viento. El Papa, que estaba a punto de subir a su coche, hizo una reverencia, abrió los brazos y acogió en ellos a la niña que se había unido a él en esa inocente carrera, provocando una tierna sonrisa en todos los presentes.

“Vimos a esa niña en Bamenda, vimos cómo la besó. Si no fuera amor, si no fuera un papa que ama a todos, ¡no lo habría hecho!”, afirma enfáticamente Thomas Armel Bikay. “He leído sobre su trayectoria y es interesante descubrir que vino a Camerún y tuvo experiencia misionera en el Sur Global”, señala Desmond G.

Este protestante del norte de Camerún cree que su país “realmente necesita su mensaje de paz, su forma clara y directa de hablar”. “¡Usted, Papa León, ama a África, y África lo ama a él!”, exclama con una amplia sonrisa.