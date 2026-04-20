El Papa León XIV en la lista de personas más influyentes de TIME

<em>En una lista definida por el poder y la visibilidad, su influencia destaca por una razón completamente distinta</em>

Cada año, la revista TIME publica su lista de las personas más influyentes del mundo, una selección de líderes, artistas y figuras públicas cuyos nombres tienen un peso que trasciende su ámbito inmediato. Es una lista que llama la atención no solo por quiénes la componen, sino también por lo que revela sobre el tipo de influencia que valora nuestro mundo.

Este año, entre los líderes políticos mundiales y las voces más influyentes, destaca el Papa León XIV, cuya presencia resulta a la vez completamente natural y discretamente inesperada. Si bien muchos de los incluidos en la lista ejercen su influencia a través del poder, la visibilidad o la autoridad para tomar decisiones, la suya opera de manera diferente, no en función del volumen de sus palabras o su dominio, sino en algo más perdurable: la claridad moral, la coherencia y la capacidad de abordar situaciones complejas sin perder de vista lo que es fundamentalmente humano.

La propia revista TIME reconoce que la influencia no es fácil de definir, señalando que no existe una única métrica para medirla y que la lista refleja las historias que dan forma al mundo cada año. Esta idea es importante porque traslada la pregunta de cuánta influencia tiene alguien a qué tipo de influencia ejerce, y es precisamente aquí donde figuras como el Papa León XIV comienzan a destacar.

Tan solo en las últimas semanas, ha hablado con una franqueza inusual sobre la guerra, el poder y la responsabilidad, desafiando a los líderes mundiales y abogando por la paz sin pretender dominar el debate, sino reorientarlo,

como se publicó en The Guardian. Su influencia no reside en el control, sino en la convicción, en la capacidad de nombrar lo que importa, incluso cuando resulta incómodo, y de hacerlo de una manera que trasciende los titulares inmediatos.

Influencia: Responsabilidad, no visibilidad

Lo que empezamos a ver, entonces, es que la influencia no se trata solo de alcance o reconocimiento, sino de dirección, de quién marca la pauta, quién replantea el debate y quién nos recuerda, aunque sea brevemente, lo que vale la pena conservar. La presencia del Papa León en dicha lista no solo confirma su influencia, sino que, sutilmente, reformula la idea misma, sugiriendo que la influencia tiene tanto que ver con la responsabilidad como con la visibilidad.

Esto también nos acerca a la cuestión, porque la mayor parte de la influencia no se produce en un escenario global, sino de maneras más sutiles y discretas: en el tono que adoptamos, la atención que prestamos y la forma en que respondemos a los demás. Se encuentra en las interacciones cotidianas que rara vez llaman la atención, pero que, sin embargo, moldean la vida de quienes nos rodean de forma duradera.