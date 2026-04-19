¿Sabías que el Papa envió una copia del Salmo 8 a la luna?

Los astronautas del Apolo 11 dejaron en la Luna una carta firmada por el papa Pablo VI, que incluía el Salmo 8 completo

Cuando los astronautas dieron sus primeros pasos en la Luna en 1969, líderes de todo el mundo enviaron mensajes a la NASA que se colocarían en una cápsula y se dejarían en la superficie lunar. Entre ellos se encontraba una copia firmada del Salmo 8 por el papa Pablo VI. La NASA lo describió así: "Mensaje muy decorativo del Vaticano firmado por el papa Pablo".

El Salmo 8 del papa Paulo VI

El Salmo 8 fue escrito a mano en latín y es un salmo que glorifica a Dios y a su creación:

¡Oh Señor, nuestro Señor,

cuán temible es tu nombre por toda la tierra!

Cantaré de tu majestad por encima de los cielos

con la boca de los niños y de los lactantes.

Has establecido un baluarte contra tus enemigos,

para silenciar al adversario y al vengador.

Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,

la luna y las estrellas que tú has puesto en su lugar—

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,

y el hijo del hombre para que te preocupes por él? (Salmo 8, 2-5)

El papa Pablo VI escribió entonces debajo: "Para gloria del nombre de Dios, que concede tan gran poder a los hombres, rezamos por el éxito de esta maravillosa empresa. Paulus PP VI AD 1969".

La carta (presumiblemente) sigue estando en la Luna hasta el día de hoy.

Mensaje para los astronautas

El papa Pablo VI mostró un gran interés por el alunizaje y envió un mensaje a los astronautas, según la "Documentación Interdisciplinaria sobre Religión y Ciencia" (sitio en inglés):

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Cristo, al venir entre nosotros desde los abismos de la divinidad, hizo resonar esta voz bendita en el firmamento. Hoy nosotros, su humilde representante, la repetimos como un himno festivo en nombre de todo nuestro globo terráqueo, que ya no es la frontera insuperable de la existencia humana, sino el umbral abierto a la amplia expresión del espacio sin límites y a nuevos destinos. ¡Gloria a Dios!