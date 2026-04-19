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Regina Caeli: Desde Angola, el Papa expresa su cercanía a Ucrania y Líbano

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 19/04/26
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"Expreso mi cercanía a todos los que sufren y aseguro a todo el pueblo ucraniano mis oraciones", expresó el Papa durante el rezo del REgina Caeli en Angola

El Papa León XIV lamentó "la reciente intensificación de los ataques contra Ucrania" durante la oración del Regina Caeli, al concluir la misa que celebró el 19 de abril de 2026 en Kilamba, Angola. Ante aproximadamente 100.000 personas, también celebró la tregua anunciada en el Líbano, que describió como "un motivo de esperanza".

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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