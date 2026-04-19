Regina Caeli: Desde Angola, el Papa expresa su cercanía a Ucrania y Líbano

El Papa León XIV lamentó "la reciente intensificación de los ataques contra Ucrania" durante la oración del Regina Caeli, al concluir la misa que celebró el 19 de abril de 2026 en Kilamba, Angola. Ante aproximadamente 100.000 personas, también celebró la tregua anunciada en el Líbano, que describió como "un motivo de esperanza".

"Expreso mi cercanía a todos los que sufren y aseguro a todo el pueblo ucraniano mis oraciones", expresó el Papa durante el rezo del REgina Caeli en Angola

Los ataques contra Ucrania "siguen afectando también a la población civil", denunció el pontífice peruano-estadounidense, leyendo su texto en portugués, idioma de Angola. El 16 de abril, los masivos bombardeos aéreos lanzados por Rusia en todo el país dejaron al menos 16 muertos y más de 100 heridos.

"Expreso mi cercanía a todos los que sufren y aseguro a todo el pueblo ucraniano mis oraciones", continuó el Papa, renovando su llamado a "silenciar las armas y seguir el camino del diálogo".

La tregua entre Líbano e Israel es un "motivo de esperanza" y un "alivio para el pueblo libanés y para el Levante", continuó León XIV. Este alto el fuego, que entró en vigor la noche del 16 al 17 de abril, tras un mes y medio de conflicto, tendrá una duración de diez días y permitirá la celebración de negociaciones.