Kilamba: León XIV insta a Angola a superar las “viejas divisiones”

El papa León XIV animó a Angola a construir su futuro superando las divisiones heredadas de la guerra civil, durante una misa celebrada en Kilamba , un suburbio de Luanda, el 19 de abril de 2026. Ante 100.000 angoleños, algunos de los cuales habían acampado allí durante la noche, el papa advirtió contra la corrupción, pero también contra los espejismos de la magia y la superstición.

100.000 fieles angoleños recibieron a León XIV para la misa en Kilamba; algunos de ellos incluso acamparon durante la noche para estar ahí

En el segundo día de su visita a Angola, el Papa se dirigió a la vasta explanada del distrito periférico de Kilamba, que abarca 5.000 hectáreas de la capital y que fue construida hace unos veinte años por China, país inversor en el sur de África. Su papamóvil fue recibido con vítores entusiastas poco antes de las 10 de la mañana, antes de la celebración de la misa.

En su homilía, el Papa evocó la historia "marcada por el dolor" de este país "magnífico y herido", que se recupera de varias décadas de guerra civil (1975-2002) que se cobraron entre 500.000 y 800.000 vidas. Lamentó el "despilfarro de recursos", los "problemas sociales y económicos" y las "diversas formas de pobreza" que actualmente azotan al país.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

“Sí, es cierto”. Entre la multitud, Alsina, una angoleña de Luanda que estudió en Inglaterra, asintió con la cabeza, de acuerdo con las palabras del Papa, y le comentó a I.MEDIA que su país atravesaba “problemas, sobre todo en educación y acceso a la atención médica”. La empleada bancaria, que recibía al Papa por segunda vez, después de Benedicto XVI en 2009, observó que desde aquella última visita papal, “Angola ha progresado mucho en infraestructura, pero socialmente la gente es más pobre y enfrenta mayores dificultades”.

En el podio, rodeado de nubes de polvo, León XIV reconoció el riesgo de "perder la esperanza y quedar paralizado por el desaliento". El jefe de la Iglesia Católica exhortó entonces a todos a comprometerse con "la construcción de un país donde las viejas divisiones se superen definitivamente". Expresó su esperanza de que la "violencia" y "el flagelo de la corrupción" desaparecieran, dando paso a "una nueva cultura de justicia y solidaridad".

El Papa número 267 exhortó especialmente a la Iglesia local a trabajar para sanar las heridas "escuchando el clamor de sus hijos". Expresó su esperanza en las comunidades comprometidas con el "amor y el perdón mutuos" y con la "solidaridad con los más necesitados".

Los riesgos de la magia y la superstición

A los católicos, que representan casi el 60% de la población —20 millones de personas—, el Papa les advirtió sobre las "formas de religiosidad tradicional" que "corren el riesgo de confundir y mezclar elementos mágicos y supersticiosos que no ayudan en el camino espiritual". Les exhortó: "Manténganse fieles a las enseñanzas de la Iglesia, tengan fe en sus pastores y mantengan la mirada fija en Jesús".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En 2025, el arzobispo José Manuel Imbamba de Saurimo denunció ante la agencia de noticias vaticana Fides la notable influencia de "hechiceros, adivinos y videntes" en la población. Criticando la superstición que rodea a objetos y rituales, lamentó un "espectáculo de robo y mentiras".

"Reconciliación, paz y bienestar"

Sentado sobre las barreras de seguridad, no lejos del podio, el joven Terence había llegado acompañado de unos treinta scouts católicos de su parroquia. "El Papa trae esperanza, amor y paz", declaró, pronunciando con cuidado cada palabra en inglés. "Espero que esta visita nos traiga reconciliación, paz y bienestar", añadió Alsina.

Sentadas en sillas a lo largo del pasillo, Wanda y sus tres hermanas saludaron con entusiasmo la procesión de sacerdotes, llamándolos a cada uno por su nombre. "Conocemos a todos porque pertenecemos a varias parroquias de la ciudad", explicó Wanda, quien también había estado presente en la visita de Juan Pablo II en 1992. "Tenía 21 años y era una de las jóvenes que participaba en la organización. Hoy hay más gente, ¡y aún existe este profundo deseo de dar la bienvenida al Papa!", exclamó, animada por los himnos del coro de 500 voces que parecían resonar en la tierra.

ALBERTO PIZZOLI | AFP