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Kilamba: León XIV insta a Angola a superar las “viejas divisiones”

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 19/04/26
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100.000 fieles angoleños recibieron a León XIV para la misa en Kilamba; algunos de ellos incluso acamparon durante la noche para estar ahí

El papa León XIV animó a Angola a construir su futuro superando las divisiones heredadas de la guerra civil, durante una misa celebrada en Kilamba, un suburbio de Luanda, el 19 de abril de 2026. Ante 100.000 angoleños, algunos de los cuales habían acampado allí durante la noche, el papa advirtió contra la corrupción, pero también contra los espejismos de la magia y la superstición.

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Tags:
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