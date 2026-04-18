Tras seis años postrada en cama, tuvo un renacer en el Camino de Santiago

¿Tres meses sola en los senderos de Compostela tras una agotadora batalla de seis años contra la enfermedad? Era imposible, ¡pero lo logró!

Cincuenta y tres años, cinco hijos de entre 21 y 31 años, dos nietos, máster en literatura, varios años de experiencia docente y, actualmente, consultora especializada en optimización de espacios y alquileres vacacionales en la región de Auvernia, donde reside desde hace 30 años: este es, a grandes rasgos, el currículum de Guénaelle.

En cuanto a su personalidad, es tan fresca y vital que cuesta imaginar a esta elegante mujer de cincuenta y tantos años, postrada en cama diez días al mes durante seis años, con el rostro marcado por la enfermedad y el peso extra ganado por la cortisona. Es el efecto del Camino de Santiago, que ofrece algo a cada persona según sus necesidades: una búsqueda iniciática, una peregrinación, un lugar de encuentros inesperados o, para Guénaelle y otros, un camino hacia la resiliencia.

Aleteia: En tu libro no te explayas mucho sobre tu tiempo antes del Camino de Santiago, pero entendemos que has recorrido un largo camino. ¿Me equivoco?



Guénaëlle de Montgolfier: ¡Para nada! Después de años como ama de casa, volví a trabajar en un campo que no se correspondía con mi formación inicial: el comercio minorista. Trabajé para un anticuario y luego como gerente de desarrollo de negocios en el sector de la atención domiciliaria. En ambos casos, me encontré con empleadores sin escrúpulos y abusivos que me llevaron al agotamiento. Apenas saliendo de este difícil período, me atacaron terribles dolores de cabeza. Fueron los primeros síntomas de una larga enfermedad.

Estuve ingresada en hospitales de Clermont-Ferrand, Lyon y París, terminé en un centro de salud mental, probé la medicina alternativa en la región de Creuse… Nada funcionó. Fue un descenso al infierno.

¿Cuáles eran los otros síntomas?

Fiebre que subía hasta los 40 °C, fuertes dolores corporales, una intolerancia absoluta al ruido y a la luz. "Tienes una enfermedad grave", me dijeron, sin poder diagnosticarla. Los médicos estaban desconcertados. Sufrí meningitis tras meningitis, pasando tres días enteros a solas con mi sufrimiento, recuperándome durante una semana gracias al efecto revitalizador de los antibióticos en dosis altas, para luego recaer. Estuve hospitalizada en Clermont-Ferrand, Lyon y París, terminé en un centro de salud mental, probé la medicina alternativa en la región de Creuse… Nada funcionó. Fue un descenso al infierno.

¿Cómo lo superaste?

Hubo un paso clave: un retiro de sanación interior con la familia San José . Nueve días de gran intensidad que me permitieron revivir mi historia bajo la mirada de Dios. Fue un reto, pero esencial, porque mi infancia está marcada por un recuerdo traumático al que tuve que enfrentarme. Al mismo tiempo, los médicos finalmente encontraron un tratamiento eficaz. Empecé a levantar la cabeza de nuevo, pero aún me sentía asfixiada. Necesitaba una experiencia liberadora. Ese fue el Camino de Santiago.

¿Acaso tu delicado estado de salud no fue un obstáculo?

Para mí, no; fue como una llamada irresistible. Pero al pez gordo que me atendía en París no le importó y frenó mi entusiasmo: "Tu enfermedad es irreversible; requiere precaución. Tu tratamiento está funcionando, ¿de qué te quejas?". Sin darse cuenta, reforzó mi determinación. Una conversación con un primo que había hecho el Camino de Santiago hizo el resto. Me animó a no dejar que mis miedos me dominaran.

avec l'autorisation de Guénaëlle de Montgolfier

¿Cuáles eran esos miedos?

Caminar sola, no dormir bien, dejar a mi marido durante tres meses, no ser capaz de hacerlo… Pero no me lancé de cabeza. Me tomé un año para prepararme para el Camino, sin decírselo a nadie excepto a mi marido: después de seis años sin practicar deporte, no tenía ni un músculo. ¡Tenía que ponerme en forma! Y lo conseguí gracias a la asociación Amigos del Camino de Santiago en Auvernia, con quienes salía a caminar un día a la semana. Aunque eran personas mayores, me costaba mucho seguirles el ritmo: ¡tenían una energía increíble! Por la noche, apenas podía mantenerme en pie. Mi aprensión no disminuyó, pero las señales del cielo me tranquilizaron.

¿Por ejemplo?

Quería empezar mi excursión en Auvernia, donde vivo, y me enteré por pura casualidad de que se estaba abriendo un nuevo tramo del sendero entre Orcival y Rocamadour. Aún no estaba señalizado, pero acepté ser conejillo de indias para las marcas del sendero de la asociación Orcival-Rocamadour. Habiendo participado en la peregrinación de las Madres de Auvernia que comienza en la basílica, conocía bien Orcival y lo vi como una señal. Comencé mi viaje bajo la protección de la famosa Virgen Negra del lugar, el Domingo de Pascua.

Me quedé maravillada por la belleza de Francia y la naturaleza en general: ¡cuántas veces me asombraron los magníficos paisajes, que me hicieron dar gracias!

¿Cómo fueron esos tres meses?

Hay tanto que contar que quise escribir un libro sobre ellos, centrándome principalmente en la gente que conocí durante ese tiempo. Estos encuentros fueron increíblemente diversos, ya que el Camino atrae a personas de todos los ámbitos de la vida. Esto realmente te abre el corazón y la mente. La mayoría de las veces, estos encuentros me nutrieron y me ayudaron a crecer, aunque también cuento algunas anécdotas sobre anfitriones poco amables o peregrinos desconsiderados. También me maravilló la belleza de Francia y la naturaleza en general: ¡cuántas veces me sobrecogieron paisajes impresionantes que me llenaron de gratitud!

avec l'autorisation de Guénaëlle de Montgolfier

¿Y en el plano espiritual, qué experimentaste?

Como católica practicante, tenía grandes expectativas al respecto, sobre todo porque las preguntas espirituales surgían con frecuencia en las conversaciones. De hecho, mi peregrinación fue un poco una montaña rusa: en Francia, donde pasé días sin ver a nadie, me resultó más fácil conectar con la experiencia que en España, donde se sintió más como unas largas vacaciones. ¡Y me encantó! La fe también consiste en vivir plenamente lo que la vida te depara. ¡Cuántas veces me encontré hablando de mis puntos de vista sobre el amor y las relaciones mientras tomábamos una cerveza!

¿Cómo resistió tu cuerpo?

Aunque no lo creas, no tuve el más mínimo problema de salud, ni siquiera tendinitis… ¡Y ni una sola ampolla! Una vez que te acostumbras a caminar, es pan comido, aunque claro, hay momentos de agotamiento, de desesperación total… Pero estaba más atenta que nunca a lo que mi cuerpo me decía, incluso le hablaba cuando me dolía una extremidad: "¿Qué tienes que decirme, cadera?". Hice las paces con este cuerpo que había sido tan maltratado y odiado.

Volver a casa después de una pausa tan larga debe ser difícil,

¿verdad? Sin duda. Especialmente para una pareja. Conozco a mi esposo, Benoît, desde que tenía 13 años; me casé con él a los 22. Nunca nos habíamos separado por más de cinco días. Durante mi enfermedad, fue maravilloso, increíblemente atento, paciente y un luchador, ¡y me sentí fatal por abandonarlo así! Después de la peregrinación, mi prioridad inmediata fue estar con él de nuevo, así que rechacé todas las invitaciones durante tres meses para pasar tiempo con él: oración, caminatas, retiros… No me arrepiento de nada, pero, francamente, no creo que sea bueno para una pareja estar separada durante tanto tiempo.