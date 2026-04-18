La propuesta del Papa León para los cardenales del mundo

El Papa León XIV está preocupado por la reevangelización del mundo, eso lo ha dejado claro al proponer a los cardenales un consistorio para el mes de junio

El 14 de abril, el Papa León XIV invitó a los cardenales de todo el mundo - electores y no electores - a participar de un consistorio los días 26 y 27 de junio. El Santo Padre desea profundizar en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco.

Los temas a tratar

En una nota del I.Media publicada por Aleteia, se exponen los tres posibles temas que el papa desea abordar en el consistorio:

1. La necesaria reforma de los programas de iniciación cristiana. 2. La promoción de las visitas apostólicas y pastorales. 3. La eficacia de la comunicación eclesiástica, incluso a nivel de la Santa Sede.

Recordemos que el papa León es agustino y fue visitador general de su orden. Además, como obispo de Chiclayo, Perú, experimentó la cercanía de los fieles y percibió sus necesidades materiales y espirituales.

Por eso no es extraño que desee profundizar en estos temas que se centrarán en una reevangelización urgente del mundo cristiano, que cada día se va perdiendo en el ritmo tecnológico e individualista de hoy, partiendo de un enfoque misionero cristocéntrico, cuyo objetivo no es la "supervivencia", sino "la comunicación del amor con el que Dios ama al mundo".

No al proselitismo

Llama la atención que León XIV destaca las palabras del papa Francisco, quien no deseaba hacer proselitismo, sino invitar a cada bautizado a vivir verdaderamente su fe. Así como los primeros cristinos, tal como lo leemos en los Hechos de los Apóstoles:

"Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar; y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones" (Hch 2, 41-42).

Iniciación cristiana

Esto nos lleva a reflexionar sobre el primer tema propuesto por el papa acerca de la reforma de los programas de iniciación cristiana.

Sabemos que es una realidad en muchos países del mundo - especialmente en América - que los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía se administran a niños que, luego de recibirlos, se olvida de continuar su formación cristiana.

Visitas pastorales

Luego nos hace pensar en el siguiente tema que se refiere a las visitas pastorales: el Obispo debe conocer su diócesis y acudir a cada parroquia para enterarse del trabajo de sus sacerdotes y los agentes de pastoral, imbuirse en la realidad de sus fieles y animarlos a continuar en viviendo una auténtica vida cristiana.

Pero también el Papa, quien no hace viajes de placer, sino auténticos encuentros con los cristianos católicos de los sitios que requieren de su presencia para reanimar su vida espiritual.

Comunicación eclesiática

Y, finalmente, el reto de la comunicación eclesiástica, que es un tema extenso y que deberán de marcar claramente los lineamientos sobre los que se trabajarán para dar luces a toda la Iglesia que, actualmente se enfrenta con el exceso de información que, en muchas ocasiones puede ser malinterpretada si no se encauza correctamente.