El dilema de las dating apps: más opciones mayor confusión

Las dating apps nos ofrecen un amplio menú de opciones interminables, hasta hacer match con “la persona indicada”, pero ¿tener muchas opciones es bueno o confuso?

Conocer nuevas personas y construir relaciones sólidas ha cambiado respecto a épocas anteriores; ahora lo hacemos de manera digital, ya sea por medio de redes sociales o dating apps (aplicaciones de citas). Muchas de las relaciones románticas actuales nacen en el mundo digital, ¿pero realmente estamos conociendo al otro?

Un catálogo infinito

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Entrar a una aplicación de citas es como navegar en un mar de opciones, como un catálogo de productos, o bien, un menú con una amplia variedad de alimentos, en el cual la persona decide si te escoge o no basado en lo que ve.

Antes debemos entender que en el corazón de cada persona existe el anhelo de ser escogidos, de amar y ser amados. Dentro de esa búsqueda insaciable, nos topamos con esta gran cantidad de opciones que más allá de darnos paz, nos genera confusión.

Y para entender mejor lo que ocurre en nuestro cerebro, estudiantes de la universidad de Stanford y Columbia llevaron a cabo un experimento en supermercados, al que nombraron “El Experimento de las Mermeladas”. El cual consistió en colocar en un mostrador 24 sabores de mermelada y en el otro únicamente seis sabores; entre ellos, los favoritos de los consumidores.

En la mesa donde había una amplia variedad de sabores, mucha gente se acercó, pero solo el 3% compró. La mesa con apenas seis sabores no recibió tanto público, sin embargo, el 30% compró mermelada. Es decir, diez veces más que la primera mesa.

La Paradoja de la Elección

El psicólogo Barry Schwartz explicó que el exceso de libertad puede tener efectos adversos sobre el bienestar. Por lo que diseñó La Paradoja de la Elección, en la cual explica que a mayor cantidad de opciones, mayor dificultad para escoger y menos satisfacción al haber escogido alguna opción por temor a no haber seleccionado tu mejor opción.

Otro estudio señala que, entre más scrolleas en dating apps, más rechazas y menos posibilidades tienes de conseguir una pareja. Y es que cuando se tiene un acceso ilimitado a opciones genera un fenómeno que nombraron "mentalidad de rechazo", desde el primer perfil que vieron hasta el último, cayendo un 27% las probabilidades de elegir.

Volviendo a la conexión real

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¿Y si volvemos a las conexiones reales, hablando, sonriendo y conociendo a las personas que nos interesan? En un parque, en un café, en una reunión, etc. Pasamos tanto tiempo en las redes sociales “conectando” artificialmente y deslizando una y otra vez que se nos ha olvidado retornar a lo real para conectar de verdad. Ahí afuera hay una persona que también te está buscando.

Recordemos que la verdadera felicidad en una relación no se encuentra scrolleando, se construye, invirtiendo nuestro tiempo de calidad para conocer verdaderamente al otro, cerrando la puerta a las aplicaciones de citas, para abrirnos realmente al otro y darnos la oportunidad de conocer al otro y que el otro nos conozca por igual.