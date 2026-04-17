¿Sabías de las ordenaciones secretas de la Iglesia católica?

Las ordenaciones secretas en el régimen soviético revelan los límites extremos de la resistencia humana y la supervivencia de la Iglesia ante el totalitarismo.

Cuando pensamos en las ordenaciones de los sacerdote o los obispo de la Iglesia católica, siempre tenemos presente la alegría del momento, los cientos de asistentes y la nueva misión de quien ha sido ordenado. Sin embargo, durante las décadas de plomo que envolvieron a Europa del Este y a la Unión Soviética, la historia más profunda del cristianismo se escribió en la penumbra, en secreto.

Mientras el ateísmo de Estado de Stalin y sus sucesores intentaba erradicar la idea de Dios del imaginario colectivo, una estructura paralela —la llamada Iglesia del Silencio— florecía en los sótanos, las fábricas y los campos de concentración. Mirar hacia ese período no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una reflexión sobre la indestructibilidad de la conciencia humana frente al poder absoluto del Estado.

La Iglesia católica perseguida

El proyecto soviético de "ateísmo científico" no se limitó a cerrar iglesias; pretendía decapitar la jerarquía religiosa. Se envió a obispos al Gulag, se ejecutó a sacerdotes y se convirtieron los seminarios en almacenes. Sin embargo, lo que el régimen no previó fue la metamorfosis de la institución.

La Iglesia dejó de ser un edificio de piedra para convertirse en una red invisible de relaciones. Fue en ese contexto donde surgieron las ordenaciones secretas, uno de los capítulos más fascinantes y dramáticos de la resistencia católica.

Hombres comunes —ingenieros, obreros, médicos— eran llamados al sacerdocio en rituales "clandestinos" a los ojos del gobierno, pero legítimos ante la fe. La imposición de manos tenía lugar en salones con las cortinas corridas o en claros del bosque, lejos de la mirada de la policía.

Estos nuevos sacerdotes no llevaban sotanas; se mezclaban con la clase trabajadora, celebrando la Eucaristía con gotas de vino y migajas de pan durante el descanso del trabajo. Ser sacerdote en la Unión Soviética era como ser un agente secreto o un espía, y el secreto era la única garantía de supervivencia.

La fidelidad a los apóstoles

La gran preocupación del Vaticano y de los líderes locales era mantener la sucesión apostólica. Si todos los obispos fueran arrestados, ¿quién ordenaría a los futuros sacerdotes? La solución llegó a través de facultades especiales concedidas por el Papa, que permitían a los obispos ordenar a sus sucesores de forma totalmente secreta, a veces sin que ni siquiera Roma conociera los nombres de inmediato para evitar interceptaciones.

Esta necesidad urgente dio lugar a figuras como el obispo checo Félix Davídek, que lideró la comunidad Koinotes. En un ambiente de persecución, llevó la estructura clandestina al límite, ordenando a hombres casados y, en casos que generaron debates teológicos décadas después, incluso a mujeres, en un intento desesperado por garantizar que en las prisiones femeninas y los internados a los que los hombres no podían entrar se asegurara el consuelo de los sacramentos.

El martirio de hombres como el obispo Dom Jan Habraken y tantos otros mártires no fue en vano; cada ordenación secreta era un recordatorio de que el espíritu no puede ser estatizado.

Las heridas de la Iglesia católica

Con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la Iglesia del Silencio salió de las sombras, trayendo consigo las cicatrices de una clandestinidad forzada. El proceso de reintegración de esos sacerdotes y obispos «secretos» en la estructura oficial de la Iglesia fue complejo y, en ocasiones, doloroso. Muchos de esos hombres, que habían arriesgado la vida durante décadas, se sintieron incomprendidos por quienes no habían vivido el horror del totalitarismo.