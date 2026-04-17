Los obispos mexicanos llaman a un despertar social ante la violencia

El mensaje, pronunciado en el marco de su asamblea plenaria, no se queda en el diagnóstico político. Los obispos señalan algo más profundo: callar ante la inseguridad es traicionar el Evangelio

En medio de un país marcado por la inseguridad, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha alzado la voz con claridad. No se trata solo de un posicionamiento más, sino una advertencia que toca el corazón de la vida social: México enfrenta una “lenta erosión de sus instituciones” y una creciente normalización de la violencia.

Los números ayudan a dimensionar la gravedad del momento. México registra -en promedio- más de 50 homicidios diarios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia como parte del panorama nacional.

A ello se suma una realidad igual de dolorosa: 130 mil personas desaparecidas, una herida abierta que atraviesa familias enteras y pone en evidencia la fragilidad institucional.

En paralelo, distintos informes han señalado el aumento de agresiones contra defensores sociales y ambientales, así como la falta de respuesta efectiva en muchos casos. No son solo cifras. Son historias, rostros, vidas interrumpidas.

Familiares de personas desaparecidas Alejandro_Munoz | Shutterstock

La raíz del problema: cuando se normaliza la muerte

El punto que más resalta del mensaje episcopal no es únicamente la denuncia de la violencia, sino en su interpretación de la misma.

Los obispos advierten que México corre un riesgo profundo: acostumbrarse al dolor. “No podemos acostumbrarnos”, señalan, porque hacerlo implica perder algo esencial: la sensibilidad ante el valor de la vida.

Hablan incluso de una “normalización de la muerte”, una expresión que resume una crisis cultural más amplia. Cuando la violencia deja de escandalizar, cuando las noticias se vuelven rutina y cuando el sufrimiento ajeno deja de conmover, algo en el tejido social comienza a romperse.

Instituciones frágiles, sociedad cansada

El diagnóstico de los obispos mexicanos apunta a un debilitamiento de las instituciones. La inseguridad no se sostiene únicamente por la acción del crimen organizado, sino también por la fragilidad del estado de derecho y la desconfianza creciente en las instituciones públicas.

La corrupción, la impunidad y la falta de justicia alimentan un círculo que es difícil de romper: cuando las instituciones no logran proteger ni garantizar la seguridad de las personas, ese vacío es ocupado por dinámicas que erosionan aún más la vida social.

En este contexto, el mensaje episcopal es claro: la paz no se construye solo con estrategias o discursos. Requiere una transformación más profunda del tejido social.

Un llamado a toda la sociedad

Uno de los elementos más importantes del pronunciamiento de los obispos es que no se dirige exclusivamente a las autoridades. Es también un llamado a la sociedad entera.

Los obispos invitan a no caer en la indiferencia, a no mirar hacia el otro lado, a no aceptar como normal lo que en realidad es una herida que no deja de sangrar y es que, la violencia no solo destruye vidas: también corrompe la esperanza.

El llamado tiene una dimensión profundamente evangélica: no se trata solo de denunciar, sino de acompañar. Detrás de cada cifra hay personas que sufren, familias que buscan sentido y justicia, comunidades que buscan reconstruirse.

La mirada desde la fe: reconstruir desde dentro

Desde la perspectiva cristiana la respuesta no puede limitarse a soluciones externas. La Doctrina Social de la Iglesia insiste en que toda transformación social pasa primero por la conversión del corazón.

La paz, como dijo el Papa León XIV, no es únicamente ausencia de violencia, sino presencia de justicia, de verdad y de relaciones humanas sanas. Esto implica formar la conciencia, fortalecer la solidaridad y asumir una responsabilidad compartida.

Y es que, la fe no evade las realidades humanas, las ilumina y transforma con la luz del evangelio. En un contexto donde la violencia amenaza con volverse cotidiana, recuperar la capacidad de reconocer el mal como mal es ya un primer paso hacia la reconstrucción.

México sigue siendo un país profundamente marcado por la fe, la familia y por una riqueza humana que se niega a desaparecer. Esa es la base desde la cual se puede reconstruir.

El llamado de los obispos mexicanos es justamente, a despertar, a no acostumbrarse a vivir en la violencia, a no endurecer el corazón, a no perder la capacidad de compadecerse.