León XIV instó a la juventud de Camerún a rechazar la violencia y el abuso

Durante la misa celebrada en el estadio Japoma de Douala, la capital económica de Camerún, el 17 de abril de 2026, el papa León XIV se dirigió especialmente a las generaciones más jóvenes, que constituyen la mayoría de la población. Les exhortó a actuar en sociedad rechazando la violencia, la corrupción, el abuso y la superstición, asegurándoles que "toda iniciativa para el bien es una pequeña contribución a la humanidad".

Frente a 120 mil fieles, León XIV celebró la misa en el estadio Japoma de Douala, donde recordó a todos, especialmente a los jóvenes, que Dios está presente en los actos de amor

En el tercer día de su viaje a Camerún —la segunda etapa de su gira africana— el Papa volvió a surcar los cielos, esta vez hacia Duala, ciudad costera del Golfo de Guinea, a unos 200 kilómetros al oeste de Yaundé. Una multitud de 120.000 personas —algunas de las cuales habían pasado la noche allí— recibió su papamóvil con una euforia desbordante bajo un sol abrasador. Las autoridades habían previsto poder acoger hasta 600.000 fieles para esta misa.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En su homilía, que comenzó en francés, el Papa reflexionó sobre la historia de Jesús multiplicando los panes para alimentar a una gran multitud. Para el sucesor de Pedro, aún hoy los "ojos" de los pobres "repiten la pregunta que Jesús planteó a sus discípulos: '¿Qué hacéis por toda esta gente?'".

Esta pregunta va dirigida a todos, incluyendo a "todos aquellos que tienen la responsabilidad social y política de velar por el pueblo y su bienestar", enfatizó, subrayando que la comida no debe "desperdiciarse por quienes tienen suficiente para comer mientras otros no tienen nada que comer".

Hoy, "¿dónde está Dios ante el hambre del pueblo?", preguntó el líder de la Iglesia Católica, argumentando esencialmente en su texto que Dios está presente en los actos de amor. "Cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa para el bien, es un bocado de pan para la humanidad, que necesita atención", afirmó.

El Papa se dirigió entonces extensamente, tanto en inglés como en francés, a los jóvenes, "amados hijos de la tierra de África". Según la ONU, la edad media de los cameruneses ronda los 19 años, y los menores de 14 representan el 43 % de la población. Reconociendo su situación de "pobreza, tanto material como espiritual", en este país centroafricano, León XIV exhortó a los jóvenes a no ceder ante la "desconfianza y el desaliento".

"Rechazar toda forma de abuso y violencia"

A lo largo de su meditación, el jefe de la Iglesia Católica les exhortó a resistir las "tentaciones que malgastan energía y no contribuyen al progreso de la sociedad". "Rechacen toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles y endurecen el corazón, volviéndolo insensible", declaró.

Por el contrario, León XIV exhortó a estas nuevas generaciones a "encarnar los rostros y las manos que llevan el pan de vida al prójimo". Este alimento espiritual, que es el mensaje del Evangelio, nutre la "conciencia" y "nos libera de todo aquello que […] nos roba la dignidad", prometió a lo largo de su discurso. Nos permite abrir "senderos de paz en medio de las rivalidades y la corrupción", añadió el Papa, quien ha abordado repetidamente el tema de la corrupción desde su llegada a Camerún.

Tras señalar con el dedo el día anterior las "tradiciones esotéricas", el papa número 267 advirtió también contra la "superstición" y remitió a Camerún a "su tesoro", que resumió en los valores de "fe, familia, hospitalidad y trabajo".

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"No queremos sentir más tensión"

Juliet Fungendaka, quien llegó con miembros de la parroquia de Todos los Santos, dijo sentirse "llena de alegría y felicidad al recibir al representante de Pedro en Douala". Rebosante de entusiasmo, declaró a I.MEDIA su convicción de que esta visita papal "provocará muchos cambios en el país".

"¡No queremos volver a sentir las tensiones de antes!", coreó a la multitud, que bailaba a su alrededor y cantaba himnos a pleno pulmón. Para la maestra de primaria, "el Papa expresó lo que pensamos: con su discurso en Bamenda [ciudad del norte que visitó el jueves], expresó el sentir del pueblo. La población anhela diálogo, unidad y paz. Necesitamos que reine el amor entre nosotros".

Entre la vestimenta tradicional, una joven francesa rubia, Marie-Caroline Lamarre, irradiaba felicidad. Esta cristiana, casada con un camerunés y residente en el país desde hace diez años, compartió su emoción y también su esperanza: "Sí, creo que el Papa tiene algo que decir sobre lo que está sucediendo en Camerún. Trae un mensaje de fe, tolerancia y apertura política a un país que atraviesa momentos difíciles". Según ella, los "mensajes sutiles" del pontífice pueden "abrir los corazones de los líderes".

Al finalizar esta misa, León XIV de dirigió el Hospital San Pablo de Douala para una breve visita privada. Por la tarde, regresará a Yaundé en avión. Por la noche, participará en un encuentro con la comunidad académica camerunesa en la Universidad Católica de África Central.