Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV instó a la juventud de Camerún a rechazar la violencia y el abuso

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-japoma-stadium-douala-cameroon-africa

DANIEL BELOUMOU OLOMO | AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 17/04/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Frente a 120 mil fieles, León XIV celebró la misa en el estadio Japoma de Douala, donde recordó a todos, especialmente a los jóvenes, que Dios está presente en los actos de amor

Durante la misa celebrada en el estadio Japoma de Douala, la capital económica de Camerún, el 17 de abril de 2026, el papa León XIV se dirigió especialmente a las generaciones más jóvenes, que constituyen la mayoría de la población. Les exhortó a actuar en sociedad rechazando la violencia, la corrupción, el abuso y la superstición, asegurándoles que "toda iniciativa para el bien es una pequeña contribución a la humanidad".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día