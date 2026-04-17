Kateri Tekakwitha: bienestar sostenible para el caos moderno

Santa Kateri Tekakwitha, patrona de la ecología, nos da un panorama sobre la importancia de volver a lo hecho en casa, al cuidado del planeta y una alimentación sana

Santa Kateri Tekakwitha fue la primera santa americana nativa en ser canonizada. Su vida se convirtió en un gran testimonio de fe, de autoaceptación, autenticidad y sustentabilidad.

Debido a la epidemia de la viruela, quedó huérfana, con el rostro desfigurado y problemas de visión, motivo por el cual, su tío la recibió en su aldea y la nombró Tekakwitha (De-gah-GWEE-tah), que significa: "Mueve algo delante de ella"; esto debido a que, cuando se trasladaba de un lado a otro, utilizaba sus manos para no chocar por su corta capacidad visual.

Retornar a lo natural para encontrar a Dios

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Esta noble y sencilla santa siempre vivió con lo indispensable, sabiendo que la belleza de Dios se refleja en lo sencillo, contemplando la naturaleza, llevando una una vida tranquila y entregada a Dios.

A diferencia del ritmo de vida que llevamos en la actualidad, Santa Kateri nos lleva a lo esencial, incluso en medio del sufrimiento. A continuación, te presentaremos algunas iniciativas de esta joven que podemos comenzar a practicar.

1 Autoaceptación

Tekakwitha, después de haber sobrevivido a la enfermedad de la viruela, tuvo varias secuelas en su salud y aspecto físico. A pesar de ello, aceptó su nueva condición, tratándose con compasión, respeto y amor. Lo que nos invita a tener una propia aceptación de nuestro cuerpo, sabiendo que Dios nos ama tal y como somos, más allá de las cicatrices. Lo que hoy conocemos como "Skin Positivity".

En un mundo de filtros de Instagram, Kateri nos enseña que la verdadera luz (el "brillo" que dicen que tuvo al morir) viene de un propósito interno, no de la perfección física.

2 Nutrición Ancestral: Las Tres Hermanas

Nativa de una tribu americana, Kateri aprendió a alimentarse a base de aquello que la tierra proporcionaba naturalmente, la cual es conocida también como dieta iroquesa conformada por maíz, frijol y calabaza.

La mejor manera de aplicarlo a nuestra vida es consumiendo alimentos de productores locales, ya sea de granjas, sembrados o alimentos hechos en casa. A esta dieta , actualmente se le conoce como "de la granja a la mesa". Mejor aún si puedes sembrar tus propias especias o alimentos fermentados como el kéfir, masa madre, vegetales en conserva o compotas.

3 El slow living

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Para esta joven era importante mantenerse siempre ocupada con actividades de artesanía y bordado. Por lo general, solía usar púas de puercoespín para construir artesanías.

Actualmente, utilizamos más nuestras manos para teclear en el celular que para elaborar cosas artesanalmente; sin embargo, con nuestras manos podemos pintar, coser, construir, entre muchas otras actividades que podemos ofrecer a Dios a manera de oración.

4 Una vida ecológica

Para Kateri Tekakwitha, la naturaleza, es más que un paisaje hermoso, sino que también es un medio por el cual podemos contemplar la grandeza de Dios, por lo tanto al ser su creación, debemos cuidarla.

Sus consejos sobre la ecología, nos invitan a ser más conscientes de las reservas naturales, de modo que también nos sirve como antídoto ante los altos niveles de cortisol.

En una rutina llena de pendientes, tráfico, estrés y mucho más. Tekakwitha nos invita a pasar tiempo en la naturaleza. Haz de la naturaleza tu espacio seguro, basta con 15 minutos de caminata consciente al día.