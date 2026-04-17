España: ¿En qué encuentro con el Papa participarás?

Una vigilia con adoración a la Eucaristía reunirá a miles de jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid el sábado 6 de junio

Ya puedes inscribirte para participar en la vigilia y adoración a la Eucaristía del Papa con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid el 6 de junio de 2026, y al día siguiente, fiesta del Corpus, en la Misa en la Plaza de Cibeles seguida de una procesión.

En las islas Canarias, puedes celebrar la Misa con León XIV el 11 de junio en el Estadio Gran Canaria de la isla de Gran Canaria y el 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Las inscripciones se realizan a través de la web conelpapa.es.

La asistencia a todos los actos del viaje apostólico es gratuita, pero para asistir hay que inscribirse previamente, de manera individual o través de un grupo.

También es posible todavía este mes registrarse como voluntario para ofrecer alojamiento o ayudar en diversas tareas. Sólo en Madrid se han apuntado ya más de ocho mil personas.

Unidad, belleza y caridad

La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó este jueves 16 de abril de 2026 estas nuevas citas concretas de la visita del Papa a España, a falta de los detalles del programa de su estancia en Barcelona.

El sábado 6 de junio, antes del encuentro con los jóvenes, el Papa hará un recorrido, saludando desde el papamóvil, por diversas calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Lima.

“En Madrid, seremos uno. En Barcelona, seremos templo. Y en Gran Canaria y Tenerife, seremos caridad”, destaca la web oficial de la visita del Papa a España.

Durante la visita a España, concretamente en Barcelona, se vivirá un “momento histórico que viviremos con emoción”, según el arzobispo de la diócesis, Juan José Omella.

“Qué alegría que el sucesor de san Pedro venga a acompañarnos el próximo 10 de junio con motivo del centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí y de la bendición de la torre de Jesucristo”, destaca en la web del viaje.

Para el obispo de Canarias José Mazuelos, la llegada de tantos que buscan un futuro mejor “interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

Alzad la mirada

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

El lema de este viaje, “Alzad la mirada”, es una llamada a salir de las preocupaciones diarias e ir más allá a través de la contemplación y la apertura a los demás, destaca la organización.

Además, según el responsable de comunicación de la CEE Josetxo Vera, “en ese alzad, se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)”.

“Levantar tus ojos hacia el Señor” “supone poner a Dios sobre todas las cosas para todas las atraiga hacia sí” y también “refleja el renacer de lo espiritual, de lo católico”, añade.

Bajo este mismo nombre, el 16 de abril se dio a conocer el himno oficial de la visita, en el que participa el Gran Coro de Voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Gran Canaria y Tenerife, creado para el Viaje del Papa.

Entre las voces que participan se encuentran integrantes de Hakuna, componentes del grupo barcelonés TUYO, los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño.

Respecto al ámbito económico, la organización prevé que este viaje cueste más de 15 millones de euros.