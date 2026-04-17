Donald Trump volvió a desafiar al Papa León XIV el jueves 16 de abril, afirmando que el Papa necesitaba comprender la realidad de un "mundo cruel". Estas declaraciones se producen en medio de las reiteradas críticas desde principios de semana, a las que también se ha sumado el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance

Donald Trump ha vuelto a atacar al Papa León XIV. El presidente estadounidense declaró el jueves 16 de abril que el Papa León XIV podía decir lo que quisiera sobre asuntos internacionales, pero que debía comprender la realidad de un "mundo cruel".

"El Papa debe comprender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses", declaró Donald Trump. "Eran manifestantes completamente desarmados. El Papa debe entenderlo. Este es el mundo real, un mundo cruel", añadió.

A pesar de sus declaraciones, Donald Trump intentó matizar la situación negando que estuviera "discutiendo" con León XIV y afirmó que no tenía "nada en contra" de él.

Críticas que no dan señales de disminuir

Estas nuevas declaraciones se producen tras los repetidos ataques contra el Papa desde principios de semana. De hecho, Donald Trump había descrito al Papa León XIV como "débil" e "incompetente en política exterior". El domingo 12 de abril, también afirmó no ser un gran admirador del Papa, tras un discurso de León XIV contra la guerra.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se pronunció al respecto. El lunes 13 de abril, instó al Santo Padre a "centrarse en cuestiones morales", antes de dirigirse a él nuevamente al día siguiente, pidiéndole que "tuviera cuidado" con los asuntos teológicos: "Si uno va a opinar sobre cuestiones de teología, debe tener cuidado. Debe asegurarse de que esté fundamentado en la verdad, y eso es algo que yo intento hacer, y sin duda es algo que espero del clero, ya sea católico o protestante", expresó el vicepresidente.

Tras ambas situaciones en las que JD Vance se pronunció sobre el Pontífice, los obispos estadounidenses emitieron un comunicado en el retoman las enseñanzas de la Iglesia sobre la guerra justa y reiteran cuál es la misión del Papa. Aleteia reproduce el texto a continuación:

"Durante más de mil años, la Iglesia Católica ha enseñado la teoría de la guerra justa, y es a esa larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra. Un principio constante de esa tradición milenaria es que una nación solo puede legítimamente tomar la espada "en legítima defensa, una vez que han fracasado todos los esfuerzos de paz" (Catecismo de la Iglesia Católica , n.º 2308 ). Es decir, para que sea una guerra justa, debe ser una defensa contra otro que activamente libra la guerra, que es precisamente lo que el Santo Padre afirmó : "Él no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra". Cuando el Papa León XIV habla como pastor supremo de la Iglesia universal, no se limita a ofrecer opiniones teológicas, sino que predica el Evangelio y ejerce su ministerio como Vicario de Cristo. La enseñanza constante de la Iglesia insiste en que todas las personas de buena voluntad deben orar y trabajar por una paz duradera, evitando los males e injusticias que acompañan a todas las guerras.