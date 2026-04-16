¿Quieres que tu corazón arda por Jesús?, ¿qué te hace falta?

Podemos decir que amamos a Dios porque cumplimos con algunos preceptos y vamos a la Iglesia, pero, ¿qué hace falta para que tu corazón arda por Jesús?

Vamos a Misa, nos portamos correctamente, cumplimos los mandamientos y preceptos de la santa Madre Iglesia, somos lo que se dice "unas buenas personas". Pero, a pesar de eso, personalmente sentimos que falta algo. Amar a Jesús no es solo guardar un sentimiento bonito, sino provocar que el corazón arda de amor.

¿Cómo se puede lograr?

Los discípulos de Emaús

El santo evangelio que escucharemos este domingo nos trae a colación esa frase, cuando narra el episodio de aquellos dos discípulos que, después de la crucifixión del Señor Jesús, regresaban a su pueblo cabizbajos, apesadumbrados por la muerte del maestro.

Es obvio que las noticias no corrían con la velocidad de hoy, que basta un "clic" en las redes sociales para enterarnos de lo que pasa en el último rincón del mundo, pero el pasaje dice claramente que fue el mismo día de la resurrección. Es decir, los discípulos no habían creído que Jesús estaba vivo.

Así lo narra san Lucas (24, 13-35) diciendo que los dos hombres - Cleofás y Simón - iban discutiendo los acontecimientos mientras recorrían los once kilómetros que separaban a Emaús de Jerusalén. En eso estaban cuando Jesús se les une y ellos no lo reconocen. Él les pregunta qué es lo que discuten y ellos le cuentan que se habían enterado por las mujeres que el Señor no estaba en el sepulcro y que estaba vivo, pero ellos no lo creyeron.

Con razón ardía su corazón

Por eso, Jesús les reprocha su dureza de corazón. Entonces, "les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él". Y cuando llegaron a su destino, le piden que se quede con ellos porque es tarde. Entonces, al partir el pan es cuando se les abrieron los ojos y por fin lo reconocieron.

Sin embargo, el Señor se desaparece y ellos exclaman:

"¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!"

¿Qué hace falta para que tu corazón arda de amor por Jesús? Tenemos la Iglesia instituida por el Señor, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en donde lo encontramos a Él en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Tenemos la biblia, la Tradición y el Magisterio. Tenemos a nuestros sacerdotes y obispos; y tenemos a la comunidad.

Y con todo esto, aún tenemos vacío. Porque lo que te hace falta es encontrarte realmente con Jesús y creer que ha resucitado. Te hace falta imprimir pasión en tu relación con Él, ayudar a tus hermanos en desgracia, hacer de tu vida una misión para que tu corazón arda.

Anímate a desprenderte de tu comodidad

¿No te ha pasado que cuando haces alguna obra de caridad - más allá de dar unas cuantas monedas - y que le haces el bien a alguna persona, te sientes muy contento y satisfecho? Esas obras hechas por amor a Jesús son las que hacen que tu corazón arda.

Ese es el secreto de los santos: desgastar su vida en el servicio a los demás, por amor a Jesús.

No te contentes con cumplir, anímate a desprenderte de ti y de tus comodidades para que otros también se beneficien. El Señor se hará presente en ellos y entonces dirás como los de Emaús. "con razón mi corazón ardía cuando me entregué a realizar esta obra en su nombre".