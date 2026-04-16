León XIV en Camerún: “Estoy aquí para anunciar la paz”

"Estoy aquí para proclamar la paz, pero desde el principio comprendo que son ustedes quienes la proclaman al mundo entero y a mí", declaró el Papa León XIV el 16 de abril de 2026, durante su primer discurso en Bamenda, ciudad del noroeste de Camerún afectada por el conflicto entre separatistas francófonos y anglófonos. En el encuentro por la paz celebrado en la Catedral de San José, el Papa escuchó testimonios sobre el diálogo interreligioso y transmitió un mensaje de esperanza al pueblo.

En el encuentro por la paz celebrado en la Catedral de San José, el Papa León XIV escuchó testimonios sobre el diálogo interreligioso y transmitió un mensaje de esperanza al pueblo

"Es una alegría para mí estar entre ustedes en esta región herida", expresó el Papa, recibido en un ambiente festivo por una gran multitud dentro y fuera de la catedral. Acogió con beneplácito la esperanza expresada en los testimonios del arzobispo Andrew Nkea Fuanya de Bamenda y de los representantes de las diversas confesiones religiosas (religión tradicional, protestantismo e islam) que participan en el diálogo por la paz. Una monja que fue tomada como rehén el pasado noviembre y una familia de desplazados internos también tomaron la palabra.

La crisis anglófona comenzó en 2016 con una huelga de abogados y profesores que protestaban por el nombramiento de jueces francófonos en las regiones anglófonas. Las manifestaciones fueron reprimidas por el gobierno y se desató la violencia. En octubre de 2017, separatistas anglófonos proclamaron la República de Ambazonia.

Según estadísticas del Consejo Noruego para los Refugiados, este conflicto provocó al menos 6.000 muertes en 2024 y el desplazamiento de más de un millón de personas. El aumento de los secuestros y la violencia ha conllevado la retirada de muchas instituciones públicas, siendo la Iglesia, en algunas zonas, la única institución que sigue activa al servicio de la población.

"Como acaban de demostrar vuestros testimonios, todo el dolor que ha asolado a vuestra comunidad refuerza aún más esta certeza hoy: ¡Dios nunca nos ha abandonado! En Él, en su paz, siempre podemos volver a empezar", aseguró León XIV.

Encontrar "los caminos hacia el bien"

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El Papa habló de una "tierra ensangrentada pero fértil", una "tierra ultrajada pero rica en vegetación y abundante en frutos". Rindió homenaje a quienes "se mantuvieron en el camino del bien" al promover incansablemente el diálogo y el perdón.

"La crisis que ha sacudido estas regiones de Camerún ha acercado a las comunidades cristianas y musulmanas más que nunca, hasta tal punto que vuestros líderes religiosos se han unido y han fundado un Movimiento por la Paz, a través del cual buscan servir de mediadores entre las partes enfrentadas", se regocijó el Papa, quien estableció así este compromiso interreligioso como modelo para el resto de África y el mundo.

"¡En cuántos lugares del mundo desearía que esto sucediera! ¡Bienaventurados los pacificadores!", exclamó el Papa. Pero también lanzó esta advertencia: "¡Ay de aquellos que distorsionan las religiones y el nombre mismo de Dios para sus propios fines militares, económicos y políticos, arrastrando lo sagrado a los reinos más sórdidos y oscuros!".

"Vosotros que tenéis hambre y sed de justicia, vosotros que sois pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, vosotros que habéis llorado, ¡sois la luz del mundo!", declaró León XIV en su enérgico y aclamado discurso. "Valorad lo que os ha unido y lo que habéis compartido en estas horas de lágrimas. Sed el bálsamo que cura las heridas humanas", imploró el Papa.

Contra los engaños de los "señores de la guerra"

El Papa arremetió contra los "señores de la guerra", que "pretenden hacer la vista gorda ante el hecho de que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar", mientras que "no se encuentran los recursos necesarios para curar, educar y reconstruir".

"Quienes saquean vuestra tierra suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin", declaró. "El mundo está siendo destruido por unos pocos opresores", advirtió León XIV, instando a una "conversión" para regresar "al camino perdurable y enriquecedor de la fraternidad humana".

ALBERTO PIZZOLI | AFP

"¡Ya somos un pueblo inmenso!", exclamó el pontífice. "¡Sirvamos juntos a la paz!", instó León XIV, en consonancia con el llamamiento del Papa Francisco a una "revolución silenciosa" en favor de la paz y la reconciliación, con el compromiso de los creyentes de todas las religiones.

Como dijo el imán, demos gracias a Dios porque esta crisis no degeneró en una guerra religiosa y porque seguimos esforzándonos por amarnos los unos a los otros, enfatizó el líder de la Iglesia Católica. En su discurso, el imán Mohamad Abubakar había elogiado al Papa como “un representante de Dios, autor de todo bien, portador de la paz y amante de toda la humanidad”.

El delicado tema de la poligamia

En su discurso de apertura de la ceremonia, el rey tradicional del pueblo Mankon Fon Fru, Asaah Angwafor IV, quien reina desde 2022, habló sobre la promoción de la paz, pero también abordó el tema de la poligamia. "Existían ciertas prácticas tradicionales que no eran compatibles con los valores cristianos, y algunas de ellas han desaparecido gradualmente gracias a la educación y la evolución de la sociedad", enfatizó.

"Damos gracias porque, durante el Sínodo sobre la Sinodalidad celebrado en Roma en 2023 y 2024, el Papa (Francisco, nota del editor) pidió a los obispos africanos que realizaran un estudio en profundidad sobre la poligamia y que examinaran cómo las personas que viven en estas situaciones pueden integrarse en la vida de la Iglesia", explicó este rey tribal.

Dijo que estaba a la espera de "los resultados de este estudio, para que estos líderes tradicionales y las personas en esta situación puedan adorar a Dios libremente en la Iglesia, sin ser juzgados ni rechazados dentro de esa misma Iglesia". Sus palabras provocaron fuertes reacciones entre los feligreses.

El Papa León XIV no abordó directamente este tema, pero el 24 de marzo, la comisión católica sobre "El desafío pastoral de la poligamia" publicó su informe, en el que propone vías para la evangelización de las familias polígamas en el continente africano. Elaborado por miembros del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), el documento fomenta el apoyo pastoral a quienes buscan el bautismo y desean abandonar la poligamia.