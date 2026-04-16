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León XIV en Camerún: “Estoy aquí para anunciar la paz”

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 16/04/26
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En el encuentro por la paz celebrado en la Catedral de San José, el Papa León XIV escuchó testimonios sobre el diálogo interreligioso y transmitió un mensaje de esperanza al pueblo

"Estoy aquí para proclamar la paz, pero desde el principio comprendo que son ustedes quienes la proclaman al mundo entero y a mí", declaró el Papa León XIV el 16 de abril de 2026, durante su primer discurso en Bamenda, ciudad del noroeste de Camerún afectada por el conflicto entre separatistas francófonos y anglófonos. En el encuentro por la paz celebrado en la Catedral de San José, el Papa escuchó testimonios sobre el diálogo interreligioso y transmitió un mensaje de esperanza al pueblo.

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Tags:
áfricapapa leon xivpaz
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