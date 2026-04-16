Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

La Santa Sede celebrará el centenario del nacimiento de Benedicto XVI

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Pope-Benedict-XVI

PATRICK HERTZOG | AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 16/04/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Un día como hoy, 16 de abril, pero de 1927 nació Joseph Ratzinger, quien años después se convirtió en el 265º pontífice de la Iglesia Católica

La Fundación Vaticano Joseph Ratzinger-Benedicto XVI anunció el lanzamiento de iniciativas y coloquios para preparar la celebración del centenario del papa alemán, nacido el 16 de abril de 1927. Elegido pontífice en 2005, Benedicto XVI renunció al trono de Pedro en 2013 y falleció el 31 de diciembre de 2022 a la edad de 95 años.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
benedicto xvipapasanta sede
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día