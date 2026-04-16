La Fundación Vaticano Joseph Ratzinger-Benedicto XVI anunció el lanzamiento de iniciativas y coloquios para preparar la celebración del centenario del papa alemán, nacido el 16 de abril de 1927. Elegido pontífice en 2005, Benedicto XVI renunció al trono de Pedro en 2013 y falleció el 31 de diciembre de 2022 a la edad de 95 años.

Un día como hoy, 16 de abril, pero de 1927 nació Joseph Ratzinger, quien años después se convirtió en el 265º pontífice de la Iglesia Católica

Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Marktl, un pequeño pueblo de Baviera cerca de la frontera con Austria. Teólogo de renombre que participó en el Concilio Vaticano II, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II. Sucedió al papa polaco durante casi ocho años, de 2005 a 2013, antes de sorprender a todos al renunciar.

Para conmemorar su nacimiento, la Fundación Vaticana que lleva su nombre y trabaja para preservar y promover su legado anunció el martes la creación de un "Comité Internacional para las Celebraciones del Centenario". Asimismo, anunció la organización de eventos relacionados con Joseph Ratzinger en los próximos meses en Austria, Francia, Italia, España, Hungría, India, Colombia, Estados Unidos y Kenia. Su país natal, Alemania, no figura en la lista.