Confiar en el plan de Dios: de la pérdida a familia de diez

Tras su pérdida, tuvieron más hijos y crearon una asociación para ayudar a las familias numerosas a afrontar sus dificultades económicas de la mano de Dios

Aleksandra Konczal nació en Gdańsk, Polonia, y es la mayor de cuatro hermanos. Desde pequeña le fascinaba la danza y participaba con gran entusiasmo en el movimiento scout. En cuanto aprendió a leer, descubrió un mundo completamente nuevo y "devoraba" con avidez un libro tras otro. Aquí su testimonio de confianza en Dios.

Para sorpresa de sus amigos, tras el instituto eligió estudiar ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Gdańsk. Allí conoció a Jacek, su futuro marido, quien sintió una simpatía inmediata por ella. Empezaron a salir juntos un año y medio después. Rápidamente descubrieron que compartían valores comunes: la fe, la familia y el amor por la danza. Se involucraron en la pastoral universitaria y fueron la primera pareja de la comunidad en casarse.

No me hagas pasar por esto

Aleksandra Konczal archiwum własne

Se casaron en 1987 y pronto dieron la bienvenida al mundo a Kasia y Janusz. Aleksandra se encargó de criar a los niños, mientras que Jacek montó un negocio y se dedicó por completo al trabajo para mantener a su familia.

Por desgracia, perdieron a su siguiente hijo antes de que naciera. Fue entonces cuando Aleksandra rezó: "Puedo tener incluso diez hijos, pero no me hagas pasar por esto otra vez".

A partir de ese momento, sus vidas comenzaron a cobrar un nuevo sentido: sus hijos se convirtieron en su mayor regalo y alegría. Y Dios les respondió generosamente: ya no sufrieron más pérdidas y dieron la bienvenida a Łukasz, Marysia, Karol, Małgosia, Antek y Asia. Los tres últimos nacieron cuando la pareja ya había cumplido los cuarenta.

"Dios respondió a mis oraciones de forma muy literal", dice Aleksandra riendo. "En realidad tenemos diez hijos en total: ocho en la tierra, uno en el cielo y una niña de África a la que ayudamos como familia".

¡La Providencia de Dios es real!

Los niños dieron mucho trabajo a Aleksandra y Jacek, pero les llenaron aún más de gratitud. Con el tiempo, los padres aprendieron a disfrutar de cada día. La oración en común, el diálogo en pareja y los sacramentos les fortalecieron en su vida cotidiana. Cuando nació su séptimo hijo y el piso se quedó muy pequeño, volvieron a comprobar que Dios no abandona a quienes confían en Él.

Era el año 2007. Aleksandra sentía que simplemente necesitaban más espacio para vivir. Fue una idea espontánea. Empezó a buscar una casa en un momento en que el mercado se encontraba en una situación única: los precios de los pisos se estaban disparando, mientras que los de las casas se mantenían estancados.

Esta "ventana de oportunidad" duró apenas dos meses. Vendieron su piso y utilizaron los ingresos para comprar una casa grande, con dinero suficiente para las reformas. Poco después, los precios de las casas comenzaron a subir.

"Fue la mano de Dios. Dios sabía que necesitábamos espacio para nuestra familia", añade con convicción.

Dios provee para sus hijos

Aleksandra Konczal archiwum własne

"Siempre digo: cuando Dios nos da hijos, también provee para ellos, y nosotros somos la prueba viviente de ello. Nunca pasamos hambre; siempre tuvimos un lugar donde vivir. Dios cuidó de nosotros a través de otras personas y de acontecimientos concretos", dice Aleksandra.

Cuando veían a los más pequeños bailar espontáneamente en la cocina, veían su alegría por la vida. Una de sus hijas dijo una vez: "Me alegro de haber nacido en una familia como esta. En otra, quizá no hubiera tenido la oportunidad de nacer". Aleksandra lleva esas palabras en lo más profundo de su corazón.

Unos años más tarde, fundaron la Asociación de Familias Numerosas en Gdańsk. "Señor, ¿de verdad tengo que hacer esto?", preguntó Aleksandra. En aquel momento, le conmovió especialmente el pasaje del Evangelio sobre la multiplicación de los panes. "¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente?", preguntan los discípulos. "Dadles vosotros de comer", dijo Jesús a los apóstoles. Aleksandra siguió leyendo y se dio cuenta de que esas palabras también iban dirigidas a ella. Al fin y al cabo, es Dios quien provee; lo único que hay que hacer es confiar.

Durante 15 años, fue presidenta de una asociación que ayudaba a familias que habían solicitado préstamos para comprar pisos más grandes para sus hijos. Cuando sus cuotas aumentaron, la ayuda alimentaria les permitió sobrevivir a los tiempos difíciles y no perder sus hogares. Aleksandra ve esto como una continuación del cuidado de Dios: así como Él los cuidó en su momento, más tarde ellos pudieron cuidar de otros. Hoy ha pasado la responsabilidad a familias más jóvenes.

Los hijos son un tesoro

Aleksandra Konczal archiwum własne

Además, llevan 30 años formando parte de un movimiento católico laico fundado en Polonia, "La Iglesia Doméstica". Cuando dirigían retiros, las parejas de más edad les contaban que se sentían engañadas por el discurso del mundo secular, que les había convencido de que un hijo era suficiente. "Di a los jóvenes que los hijos son una bendición y que es posible vivir en una familia numerosa y ser feliz", nos pidió la pareja.

"Las relaciones son el puente hacia la felicidad. Y el mayor temor a formar una familia numerosa proviene de la duda de si podremos con ello", explica Aleksandra. "Vale la pena recordar que, cuando confías tu vida a Dios, Él realmente se preocupa por ti".

El lema de la familia pasó a ser "Muchos hijos significan mucha felicidad". Hoy, al ver sus reuniones alrededor de la mesa y a las 34 personas que se reúnen en las celebraciones familiares, ven cuán profundamente Dios ha respondido a su oración.