Los excelentes consejos de Victor Glover para los estudiantes

<em>El astronauta envió un mensaje desde la misión Artemis II para inspirar y alentar a la generación más joven de astronautas</em>

Mientras Artemis II lleva a su tripulación más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano ha viajado en décadas, Victor Glover optó, quizás sorprendentemente, por no hablar de distancia ni de logros, sino de algo mucho más cercano a casa, ofreciendo algunos consejos a los estudiantes que esperan, algún día, llegar hasta Marte.



Su mensaje, dirigido a futuros exploradores, concretamente a estudiantes que sueñan con ir a Marte algún día, no era técnico ni ambicioso en el sentido habitual, sino discretamente práctico: tres consejos que resultan tan relevantes en un aula o un pasillo como en una nave espacial.

1 Sé resiliente

"...la resiliencia no se trata solo de superar los desafíos, sino de crecer a través de ellos, de mejorar gracias a esos desafíos".

Es una distinción que la mayoría de los estudiantes reconocerán de inmediato, porque los desafíos rara vez radican en la dificultad en sí, sino en cómo afrontarla. Una cosa es resistir; otra muy distinta es crecer a partir de ella, y a menudo solo en retrospectiva se hace evidente la diferencia.

2 Sé un aprendiz de por vida

Luego se dedicó al aprendizaje, pero no en el sentido estricto de exámenes o resultados:

"...en el aula, fuera del aula, en el trabajo, en la iglesia, en los clubes, en las actividades extracurriculares, todo es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar".

Hay algo reconfortantemente expansivo en esa idea, porque elimina la presión de tener que hacerlo todo bien en un solo lugar y, en cambio, abre la posibilidad de que el crecimiento se produzca constantemente, a menudo de maneras menos visibles, pero no por ello menos importantes.

3 Sé un buen compañero de equipo

Y entonces, casi en voz baja, mencionó algo que sustenta todo lo demás:

"...independientemente de si te caen bien o no, todas las personas merecen que se respete su dignidad humana. Y ser un buen compañero de equipo nos recuerda que quienes están a nuestra izquierda y a nuestra derecha importan, y que debemos respetarnos mutuamente."

Es una frase que fácilmente podría pasarse por alto, y sin embargo, es quizás la que resuena con mayor fuerza, porque sea cual sea el camino que elija un estudiante, no lo recorrerá solo. La capacidad de trabajar con otros, de discrepar sin desestimar y de reconocer la dignidad de la persona que tenemos delante no es solo una habilidad profesional, sino también profundamente humana.

Para Glover, la dignidad humana es un hecho fundamental que debe guiar nuestras acciones en todo momento. En sus propias palabras, ¡ha resumido el primer principio clave de la doctrina social católica!

Lo que resulta sorprendente es lo poco que depende este consejo de convertirse en astronauta.

Aquí no se requiere ningún talento especial, ninguna ambición específica ni siquiera un camino claramente definido. Es igualmente accesible para el estudiante que aún está descubriendo cosas, para el que se esfuerza en silencio por dar lo mejor de sí, o para el que empieza a reconocer que sus dones pueden llevarlo a lugares inesperados.

Porque, en definitiva, sacar el máximo provecho de esos dones rara vez se reduce a un solo momento o decisión, sino a una forma de afrontar las cosas: permitir que la dificultad nos moldee en lugar de desanimarnos, permanecer abiertos al aprendizaje dondequiera que aparezca y reconocer que cómo tratamos a los demás nunca es casual.