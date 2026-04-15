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Corrupción, derechos humanos, jóvenes… El incisivo discurso de León XIV en Camerún

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 15/04/26
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En Camerún, el Papa León XIV pronunció un enérgico primer discurso, instando a los líderes del país a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho

A su llegada a Camerún el 15 de abril de 2026, el Papa León XIV pronunció un enérgico primer discurso, instando a los líderes del país a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho. Ante una audiencia de autoridades civiles, el Papa denunció explícitamente la corrupción y los abusos de poder, abogando por la garantía de los derechos humanos en las políticas de seguridad.

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
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