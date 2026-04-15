Corrupción, derechos humanos, jóvenes… El incisivo discurso de León XIV en Camerún

A su llegada a Camerún el 15 de abril de 2026, el Papa León XIV pronunció un enérgico primer discurso, instando a los líderes del país a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho. Ante una audiencia de autoridades civiles, el Papa denunció explícitamente la corrupción y los abusos de poder, abogando por la garantía de los derechos humanos en las políticas de seguridad.

En Camerún, el Papa León XIV pronunció un enérgico primer discurso, instando a los líderes del país a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho

El miércoles, primer día de su visita a Camerún —segunda etapa de su gira internacional por África—, León XIV acudió al palacio presidencial, donde conversó en privado con el presidente Paul Biya, quien a sus 93 años dirige el país desde 1982. Posteriormente, se reunió con representantes de las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes se presentó como "un pastor y servidor del diálogo, la fraternidad y la paz".

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En su discurso de bienvenida, el presidente Biya calificó la visita del Papa como un mensaje de "esperanza". Una hora antes, una gran multitud había recibido al jefe de la Iglesia Católica en largas y entusiastas filas a lo largo de las carreteras por donde pasó su coche al salir del aeropuerto.

Dirigiéndose a los líderes de esta nación centroafricana, el Papa número 267 impartió una lección de gobernanza, afirmando que "servir a la patria significa dedicarse, con mente clara y conciencia recta, al bien común de todo el pueblo", tanto de la mayoría como de las minorías. Los exhortó directamente a "atreverse a realizar un valiente examen de conciencia y un importante salto adelante" para que "las instituciones justas y creíbles se conviertan en pilares de estabilidad".

El sucesor de Pierre esbozó un programa virtuoso para estos políticos, en particular predicando la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho. Los instó a romper las cadenas de corrupción que desfiguran la autoridad, despojándola de su credibilidad, y a liberarse de la sed de lucro, que es una idolatría. Haciendo hincapié en la responsabilidad inherente a los altos cargos que ostentaban, los animó a llevar una vida íntegra.

Para el líder de la Iglesia Católica, los dirigentes deben colaborar con "los diversos órganos y niveles administrativos del Estado al servicio del pueblo, y en particular de los más pobres". "Gobernar es escuchar verdaderamente a los ciudadanos" y "valorar su inteligencia", enfatizó, haciendo un llamado a la búsqueda del "desarrollo humano integral".

"Gobernar es también amar a los países vecinos"

Desde esta tierra desgarrada por tensiones étnicas y religiosas —vinculadas a la presencia terrorista islamista—, el Papa también hizo hincapié en la responsabilidad de las autoridades civiles por la paz. "¡Basta de guerras!", exclamó, lamentando el "profundo sufrimiento" de las poblaciones del noroeste, suroeste y extremo norte del país. En su discurso, denunció el "veneno del fundamentalismo" y la "radicalización".

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"Gobernar es amar a la patria, pero también a los países vecinos", comentó, en un contexto en el que los conflictos en la región, especialmente en Chad y Sudán del Sur, amenazan con abrir un nuevo frente en la guerra. Añadió: "El mandamiento 'amarás a tu prójimo como a ti mismo' también se aplica a las relaciones internacionales".

León XIV también advirtió que la seguridad debe ejercerse "siempre con respeto a los derechos humanos", con "rigor y magnanimidad", y sin olvidar a "los más vulnerables". Durante las últimas elecciones presidenciales, que dieron como resultado la reelección de Pablo Biya, varios obispos se pronunciaron en contra de ciertos actos de represión que siguieron al anuncio de los resultados.

En esta labor de paz “paciente y colectiva”, el pontífice rindió homenaje al papel “sin precedentes” de las mujeres y denunció los “prejuicios y la violencia” que sufren, lo que provocó una ovación. Consideró su compromiso con la “educación, la mediación y la reconstrucción del tejido social” como “un freno a la corrupción y los abusos de poder”, e instó a que sus voces se incluyan en los procesos de toma de decisiones.

Detener la hemorragia de los jóvenes

A lo largo de su discurso, León XIV expresó su preocupación por los niños que no reciben educación y por los flagelos que aquejan a la juventud: desempleo, exclusión, drogas y prostitución. Para frenar la fuga de talentos a otras partes del mundo, recomendó invertir en educación, formación y emprendimiento juvenil. Según la red de encuestas Afrobarometer , muchos jóvenes cameruneses aspiran a emigrar, principalmente por motivos económicos.