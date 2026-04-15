Católicos orientales no se arrodillan en tiempo de Pascua

Incluso hay ciertas circunstancias en las que se indica a los católicos romanos que permanezcan de pie, en lugar de arrodillarse, durante los 50 días de Pascua

Tras los cuarenta días penitenciales de la Cuaresma, la Iglesia católica entra en el tiempo litúrgico de Pascua, en el que se hace hincapié a los católicos, por encima de todo, en la alegría y la celebración.

Este espíritu se refleja en ciertas pequeñas directrices litúrgicas que ayudan a cada rito de la Iglesia católica a centrarse en el júbilo que debemos sentir a la luz de la Resurrección.

Un ejemplo es la forma en que muchas Iglesias católicas orientales (así como los cristianos ortodoxos) abordan el tema de arrodillarse durante la Pascua (también llamada tiempo pascual).

No se permite arrodillarse ni postrarse

Por regla general, en muchas Iglesias orientales no es costumbre arrodillarse durante la consagración de la Eucaristía, ya que en la cultura bizantina el arrodillarse se asociaba con la penitencia, no con la adoración.

He aquí una sencilla descripción de la práctica en una Iglesia bizantina:

Estamos de pie junto a nuestro Señor Resucitado y Glorificado, y este es nuestro signo litúrgico propio de estar unidos a Cristo como un solo cuerpo. No hay falta de respeto en permanecer de pie. Arrodillarse se considera penitencial. Solo nos arrodillamos en determinados oficios durante la Cuaresma, como durante nuestras Liturgias de los Dones Presantificados.

Aunque esta práctica pueda parecer extraña a los católicos romanos, es totalmente aceptable y está en consonancia con la cultura del catolicismo oriental. Permanecer de pie e inclinarse durante la Divina Liturgia es tan reverente como arrodillarse en una iglesia de rito romano.

El tiempo de Pascua va incluso un paso más allá, prohibiendo cualquier tipo de arrodillamiento en cualquier liturgia pública o oración personal hasta la celebración de Pentecostés.

En la Iglesia ortodoxa

Así es como lo explica una iglesia ortodoxa:

El domingo es el día de la Resurrección, y nos ponemos de pie para honrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Además, no nos postramos desde la Pascua hasta Pentecostés. Son 50 días sin arrodillarnos ni postrarnos. La Iglesia primitiva lo decidió así en el Primer Concilio de Nicea. Durante ese tiempo, celebramos la Resurrección de tal manera que incluso nuestros cuerpos expresan alegría.

Curiosamente, la Iglesia Católica Romana tiene una directriz similar en lo que respecta a la Letanía de los Santos. Siempre que se recita o se canta la letanía en la misa (como en la Vigilia Pascual o durante las ordenaciones que tienen lugar en el tiempo pascual), se supone que todos deben permanecer de pie.

Normalmente, la congregación se arrodillaría durante la recitación de la letanía. Es una pequeña directriz, pero que está en consonancia con el espíritu del tiempo pascual.