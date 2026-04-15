África recibe a un papa políglota

El viaje de León XIV a África estos días permite destacar las numerosas lenguas que conforman el mosaico de este continente de 54 países… pero también las habilidades lingüísticas del Papa León XIV

"Es una profunda alegría encontrarme en Camerún, a menudo descrito como el 'África en miniatura' debido a la riqueza de sus territorios, sus culturas, sus lenguas y sus tradiciones. [….] Mi visita expresa el afecto del sucesor de Pedro hacia todos los cameruneses". León XIV se expresó en francés al llegar a Camerún.

Ante los dirigentes de este país de África Central, el papa número 267 recurrió una vez más a la lengua de Molière, que conoce, comprende y lee con relativa fluidez. Esta gira de once días por África es, por tanto, una oportunidad para que el estadounidense-peruano haga uso de su dominio de diversas lenguas.

En su primera etapa, en Argelia, pronunció sus discursos principalmente en inglés, su lengua materna, con una traducción simultánea al árabe a cargo de un intérprete para su audiencia. Sin embargo, hizo una excepción en sus dos intervenciones ante la comunidad católica en Argel y Annaba, donde habló en francés —una lengua que une a la comunidad local mestiza— y sin traducción.

También en Camerún, el sucesor de Pedro alternará el francés y el inglés. Utilizará este último idioma en Bamenda, en el norte del país, una zona anglófona a la que se desplazará el jueves. En total, tiene previsto pronunciar siete discursos durante su estancia en Camerún.

En Angola, el tercer país que visitará, el Papa hablará portugués, un idioma que aprendió viajando, en particular a Brasil, cuando era prior general de los agustinos. Al hablar sus idiomas a lo largo de sus seis discursos, "hará las delicias de los angoleños", comentó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, al presentar el programa de este primer viaje a África.

Por último, en sus siete discursos en Guinea Ecuatorial, el pontífice pasará a otra lengua que le es muy querida: el español, que practicó durante dos décadas en Perú, y que incluso empleó en el balcón de la basílica de San Pedro el día de su elección, en señal de apego a su país del corazón.

Cinco idiomas para un papa políglota

Inglés, francés, portugués, español… cuatro idiomas darán color a esta gira internacional. ¿Cuatro? Eso sin contar el italiano, que León XIV utilizó espontáneamente para dirigirse al imán de la Gran Mezquita de Argel el lunes. Cinco idiomas, pues, para un papa políglota, que no dudó en lanzar un "¡salud, soldado!" en turco durante su viaje a Turquía el pasado noviembre.