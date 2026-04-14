Una antiguo saludo para usar durante el tiempo de Pascua

Tanto Oriente como Occidente se unen al utilizar este saludo pascual para compartir entre sí la alegría de la Resurrección durante los 50 días de Pascua

En el mundo occidental, la mayoría de los cristianos suelen usar el saludo de "Felices Pascuas" cada vez que se encuentran con otros cristianos o con sus familiares después del Domingo de Pascua. Es similar al de "Feliz Navidad" que se utiliza habitualmente en diciembre. Sin embargo, existe una antigua forma de saludarse durante el tiempo pascual que utilizan tanto los cristianos occidentales como los orientales de todo el mundo.

"¡Cristo ha resucitado! ¡De verdad ha resucitado!"

La antigua costumbre del saludo pascual se desarrolló originalmente en el contexto de la liturgia y los cristianos orientales la mantienen aún hoy en día.

Tiene lugar durante las Matines de Resurrección, una vigilia nocturna que da inicio a la celebración de la Pascua el Sábado Santo. Según el Metropolitan Cantor Institute, durante el canto de los salmos "los fieles se acercan para besar la cruz que sostiene el sacerdote, quien saluda a cada uno diciendo: “¡Cristo ha resucitado!”; y cada uno de los fieles responde: “¡En verdad ha resucitado!” "

Además, durante el tiempo pascual, el tropario pascual en las Iglesias orientales se hace eco del saludo:

"¡Cristo ha resucitado de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte, y otorgando vida a los que yacen en los sepulcros!"

La frase se basa en un saludo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando aquellos que se encontraron con Jesús en el camino a Emaús fueron a decir a los once apóstoles: "¡El Señor ha resucitado de verdad, y se ha aparecido a Simón!" (Lucas 24, 34)

Fuera del ámbito litúrgico, el saludo pascual se ha conservado en las costumbres cotidianas de los cristianos orientales, que saludan a sus amigos y familiares durante todo el tiempo pascual con un alegre "¡Cristo ha resucitado!"

Algunos católicos romanos mantienen una tradición similar, especialmente entre los sacerdotes y los religiosos.

A continuación se indica cómo decir el saludo pascual en tres idiomas diferentes:

El saludo pascual