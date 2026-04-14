León XIV convocó a todos los cardenales a Roma para un consistorio en junio

En una carta dirigida a los cardenales de todo el mundo el 12 de abril de 2026, y hecha pública el martes 14 de abril, León XIV anunció que se celebrará un nuevo consistorio los días 26 y 27 de junio. Los cardenales abordarán el tema de la evangelización, así como "la necesaria reforma de los programas de iniciación cristiana" y "la eficacia de la comunicación de la Iglesia".

El 26 y 27 de junio, los cardenales del mundo, electores o no electores, tienen una cita con el Papa León XIV para abordar diferentes temas de evangelización

Anunciado por León XIV el pasado enero, este nuevo consistorio "extraordinario" se celebrará a puerta cerrada y estará abierto a todos los cardenales, sean electores o no. En el consistorio anterior, los días 7 y 8 de enero, el Papa explicó que estas reuniones estaban relacionadas con peticiones surgidas durante el cónclave y afirmó que se convertirían en un evento anual de tres o cuatro días de duración, a partir de 2027.

En su carta, el Papa expresó su profundo agradecimiento por el trabajo realizado por los cardenales en enero. Sus contribuciones constituyen un valioso patrimonio que el Papa desea preservar y cultivar. Les informó que el próximo consistorio se celebrará los días 26 y 27 de junio y que se les enviará información más detallada para que puedan prepararse.

Si bien explicó que había abordado el tema de la sinodalidad en su discurso de clausura del último consistorio, el Papa se centró con mayor detalle en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la que también habían trabajado los cardenales. Este texto, publicado por el Papa Francisco en 2013, trata sobre la proclamación del Evangelio en el mundo.

"A juzgar por sus aportaciones, es evidente que esta exhortación sigue siendo un punto de referencia decisivo", afirmó León XIV en su carta. A nivel individual, "invita a cada bautizado a renovar su encuentro con Cristo, pasando de una fe simplemente recibida a una fe verdaderamente vivida", subrayó el Papa. Mientras tanto, a nivel comunitario, esta exhortación apostólica "llama a un cambio de un enfoque pastoral de conservación a uno misionero".

De las reflexiones del Papa Francisco surge "una misión cristocéntrica" que se extiende "por atracción más que por conquista", escribe el pontífice estadounidense. "Es una misión integral" que no debe ceder "a la tentación del proselitismo ni a una lógica de mera preservación o expansión institucional", afirma.

Aun estando en minoría, "la Iglesia está llamada a vivir sin complejos", escribió el Papa a los cardenales. Asimismo, les advirtió, asegurándoles que el objetivo de la misión no es la "supervivencia", sino "la comunicación del amor con el que Dios ama al mundo".

Evangelii gaudium y tres temas propuestos

El Papa anunció que las reflexiones sobre Evangelii Gaudium surgidas durante el consistorio de enero merecen ser "acogerlas y profundizar en ellas". Por ello, desea hacer balance de lo que "se ha recibido realmente y lo que aún se desconoce o no se ha puesto en práctica" en esta exhortación apostólica.