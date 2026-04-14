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León XIV convocó a todos los cardenales a Roma para un consistorio en junio

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© Vatican Media

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I.Media - publicado el 14/04/26
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El 26 y 27 de junio, los cardenales del mundo, electores o no electores, tienen una cita con el Papa León XIV para abordar diferentes temas de evangelización

En una carta dirigida a los cardenales de todo el mundo el 12 de abril de 2026, y hecha pública el martes 14 de abril, León XIV anunció que se celebrará un nuevo consistorio los días 26 y 27 de junio. Los cardenales abordarán el tema de la evangelización, así como "la necesaria reforma de los programas de iniciación cristiana" y "la eficacia de la comunicación de la Iglesia".

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