Cáncer: por qué las personas casadas tendrían menos riesgo

Un estudio establece una relación entre el estado civil y el riesgo de padecer cáncer. Esto no se debe al matrimonio en sí mismo, sino a los hábitos más saludables que conlleva en materia de prevención, consumo de alcohol y tabaco, y sexualidad

El matrimonio es bueno para la salud, y la ciencia lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Varios estudios ya habían relacionado el matrimonio con una menor mortalidad y una mayor esperanza de vida. ¿Por qué? Porque, según los científicos, las personas casadas suelen contar con una red de apoyo más sólida, un diagnóstico más precoz y una mayor estabilidad económica, y son más propensas a seguir los protocolos de tratamiento que las personas solteras. Sin embargo, los trabajos anteriores que exploraban los vínculos entre el matrimonio y el cáncer se habían centrado únicamente en lo que ocurre en el momento del diagnóstico y después.

Un nuevo estudio, realizado por la Universidad de Miami y publicado el 8 de abril en la revista Cancer Research Communications, se ha centrado en lo que ocurre antes: su objetivo era evaluar la influencia del matrimonio en el riesgo de desarrollar cáncer. "Queríamos saber quiénes tienen más probabilidades de desarrollar cáncer, ¿las personas casadas o las solteras?", declaró el Dr. Pinheiro, coautor del estudio.

Las personas casadas tienen un menor riesgo de padecer cáncer

PeopleImages | Shutterstock

Y los resultados del estudio son bastante sorprendentes. En casi todos los tipos de cáncer, revelan que las personas casadas o que han estado casadas tienen un riesgo menor a nivel global de padecer cáncer que aquellas que nunca se han casado. Los hombres solteros tienen aproximadamente un 70 % más de riesgo de desarrollar cáncer en comparación con los hombres casados. En cuanto a las mujeres solteras, tienen un 85 % más de riesgo de desarrollar cáncer que las mujeres casadas o que han estado casadas.

Para llegar a estos resultados, los epidemiólogos estudiaron los datos de doce estados estadounidenses, recopilando más de 4 millones de casos de cáncer diagnosticados entre 2015 y 2022 en una población de más de 100 millones de adultos. A continuación, los investigadores compararon las tasas de incidencia según el estado civil.

Tipos de cáncer

Las diferencias son especialmente marcadas en los cánceres denominados "evitables", relacionados con el tabaco, el alcohol o las infecciones. Los cánceres relacionados con el tabaco, en particular los de pulmón y esófago, son más frecuentes entre las personas que nunca se han casado. Un resultado que hay que poner en relación con un estudio de 2019 que concluía que los hombres casados consumen menos alcohol, tabaco y cannabis que los solteros.

Los hombres solteros también tienen casi cinco veces más riesgo de padecer cáncer de ano, y las mujeres casi tres veces más riesgo de padecer cáncer de cuello uterino, dos tipos de cáncer asociados al virus del papiloma humano (VPH). Por el contrario, las diferencias se atenúan en el caso de los cánceres que se benefician de programas de detección organizados, como los de mama, próstata o tiroides.

En las mujeres, los cánceres de endometrio y de ovario son más frecuentes entre las que nunca se han casado, según el estudio, lo que corrobora la idea de que la maternidad tiene un efecto protector frente a varios cánceres ginecológicos.

¿El celibato, un nuevo indicador de riesgo?

NDAB Creativity | Shutterstock

No obstante, los investigadores señalan una limitación de este estudio. Han comparado a parejas casadas con personas solteras, pero "las personas que viven en uniones de hecho de larga duración pueden beneficiarse de un apoyo emocional y práctico similar al de las personas casadas", subrayan.

"El matrimonio refleja vínculos sociales, económicos e institucionales duraderos que pueden influir en el riesgo de cáncer a través de múltiples mecanismos. Entre los posibles efectos protectores se encuentran comportamientos más saludables, como un menor consumo de tabaco y alcohol, hábitos sexuales y reproductivos más favorables, una mayor resistencia al estrés y un acceso más fácil a la atención preventiva", afirman los autores del estudio.

Aunque el matrimonio no constituye una "protección" contra el cáncer, "estos resultados sugieren, no obstante, que factores sociales, como el estado civil, pueden constituir importantes indicadores del riesgo de cáncer a escala poblacional", estima el profesor Paulo Pinheiro. Para el investigador, esta cuestión reviste una "importancia creciente" teniendo en cuenta el descenso de los matrimonios en Estados Unidos y el aplazamiento, o el abandono, de la maternidad.