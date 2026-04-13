El presidente de Estados Unidos denunció al Papa León XIV como “débil” y “liberal” tras sus advertencias sobre la guerra. Más tarde, durante el vuelo papal, León XIV fue preguntado sobre esto

El presidente estadounidense Donald Trump criticó al papa León XIV en las redes sociales, calificando al pontífice de "débil", "terrible" y "muy liberal" en comentarios relacionados con la guerra en curso que involucra a Irán.

En una extensa publicación en redes sociales, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, Trump afirmó no ser un admirador del papa estadounidense y lo acusó de falta de liderazgo. Estas declaraciones constituyen un hecho sin precedentes en la historia reciente, en que un líder nacional critica tan directamente al obispo de Roma, jefe de Estado.

Unas tres horas después de su publicación sobre el Papa, Trump publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que aparecía caracterizado como Jesús, aparentemente curando a una persona.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, reprendió las declaraciones de Trump en términos breves pero contundentes.

"Me entristece que el Presidente haya escrito palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El Papa León XIV no es su rival, ni tampoco es un político. Es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y vela por el bienestar de las almas".

La publicación del presidente se produce tras numerosos comentarios del Papa León XIV sobre la paz, centrándose en diversos conflictos y en los lugares del mundo en guerra, desde Oriente Medio hasta Ucrania y, el domingo, Sudán. El sábado por la noche, dirigió una vigilia mundial de oración por la paz.

El extenso mensaje de Trump hablaba de Irán y Venezuela e incluso del hermano del Papa, diciendo: "No quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me llevó a ser elegido, EN UNA VICTORIA APLASTANTE...".

Posteriormente, hizo declaraciones a los periodistas, presentando la postura del Papa como permisiva hacia la escalada nuclear.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano”, afirmó Trump, instando al Papa a “centrarse en ser un gran papa, no un político”.

Si bien las tensiones entre el Vaticano y los líderes políticos no son nuevas, las críticas personales directas a este nivel siguen siendo poco frecuentes.

La respuesta del Papa

Casi al mismo tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump publicaba su mensaje, el Papa tomaba un vuelo a Argelia, la primera parada de un viaje de 10 días por cuatro países del continente; era su primera vez allí como Papa, pero un viaje que había realizado en contadas ocasiones como sacerdote.

Como es habitual, habló con los periodistas durante el vuelo, y el post del presidente fue tema de conversación.

"No soy político y no quiero entrar en un debate con él", dijo el Papa. "No pretendemos hacer política exterior, como él la llama, desde la misma perspectiva que él lo haría".

"Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio", declaró Leo a un reportero de Associated Press. "Lamento oír eso, pero seguiré adelante con lo que considero la misión de la iglesia en el mundo actual".

"No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos lo están haciendo. Sigo manifestándome firmemente en contra de la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas vidas inocentes se han perdido, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera".

El Papa reiteró entonces el mismo llamado con el que inició su pontificado: la paz. "Me dirijo a todos los líderes mundiales, no solo a él: pongamos fin a las guerras y promovamos la paz y la reconciliación".

“No voy a entrar en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los pacificadores’”, dijo Leo.

“No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y a buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”.

La voz de los Papas ante la violencia

Los Papas se pronuncian constantemente sobre situaciones políticas, ya que la política, en última instancia, trata sobre cómo organizamos la vida en común como seres humanos, y el papel de la Iglesia es defender la dignidad humana en todas las situaciones.