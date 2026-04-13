Tomás recuerda que todos necesitamos encontrarnos con Cristo

Podemos saberlo todo sobre Cristo, pero llega un momento en que necesitamos, como Tomás, un encuentro personal con Nuestro Señor para experimentar su misericordia

A veces podemos sentir la tentación de burlarnos de "Tomás el incrédulo" y pensar que está haciendo exigencias irrazonables al querer meter el dedo en el costado de Cristo Jesús resucitado.

Podríamos pensar que simplemente debería haber creído en las palabras de sus compañeros apóstoles y haber aceptado su relato sobre la resurrección de Jesús.

Sin embargo, si somos sinceros con nosotros mismos, probablemente nos encontraríamos en la misma situación, dudando de la palabra de nuestros amigos de que nuestro Maestro había muerto pero ahora vive de nuevo. Puede que conozcamos todos los hechos de la situación, pero aún así dudemos de su veracidad.

Lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús para conocerlo de una manera más íntima y confirmar nuestra fe en él.

El encuentro con Jesús resucitado

San Juan Pablo II se refirió a este concepto en un discurso pronunciado con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2000:

"En lo que le sucedió a Tomás, la 'escuela de la fe' se enriquece con un nuevo elemento. La revelación divina, la pregunta de Jesús y la respuesta del hombre culminan en el encuentro personal del discípulo con el Cristo vivo, con el Resucitado. Este encuentro es el comienzo de una nueva relación entre cada uno de nosotros y Cristo, una relación en la que cada uno de nosotros llega a la vital comprensión de que Cristo es Señor y Dios; no solo el Señor y Dios del mundo y de la humanidad, sino el Señor y Dios de mi propia vida humana individual".

En algún momento, cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con Dios, para construir una relación personal con Él. Nuestra fe necesita saltar de las páginas del libro y llegar a nuestro corazón.

La Presencia de Dios

San Juan Pablo II afirma esta realidad cuando se dirige a los jóvenes reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud:

"Hay algo del apóstol Tomás en cada ser humano. Todos nos vemos tentados por la incredulidad y todos nos hacemos las preguntas fundamentales: ¿Es cierto que Dios existe? ¿Es cierto que creó el mundo? ¿Es cierto que el Hijo de Dios se hizo hombre, murió y resucitó de entre los muertos? La respuesta llega cuando la persona experimenta la presencia de Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo".

No podemos permitir que nuestra fe se quede en el plano intelectual. Tenemos que ir más allá de todos los argumentos sobre por qué el catolicismo es la religión más genial y adentrarnos en un encuentro con la presencia de Jesús.

Esto no se puede fabricar y requiere una apertura especial por nuestra parte. Dios elegirá el día y la hora de nuestro encuentro. Solo tenemos que estar abiertos a ello.