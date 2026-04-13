León XIV en Argelia: un mensaje de reconciliación, diálogo y paz

El viaje apostólico del Papa León XIV inició en Argelia -país en donde el 98% de la población se identifica como musulmana- el lunes 13 de abril de 2026, con una serie de encuentros marcados por sus llamados a la reconciliación, el diálogo y la justicia.

Durante su primer día de viaje por África, el Papa visitó Argelia, donde se reunió con las autoridades, rezó en la Gran Mezquita de Argel y sostuvo un encuentro con la Iglesia de Argelia

León XIV predica el perdón frente al monumento a los caídos en la guerra de Argelia

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Argel, el Papa se dirigió directamente al Monumento a los Mártires, "Maqam Echahid", una imponente estructura realizada en memoria de los combatientes de la Guerra de Argelia.

Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Ahí pronunció el primer discurso de su viaje ante cerca de 2000 personas que acudieron a escucharlo a pesar de la lluvia. Ante este monumento que conmemora el doloroso pasado de la Guerra de Argelia (1954-1962), imploró perdón, exhortando a la gente a "no añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación".

"La verdadera lucha por la liberación solo se ganará definitivamente cuando finalmente se alcance la paz en los corazones"

"Sé lo difícil que es perdonar", afirmó, asegurando que, sin embargo, es una condición necesaria para "imaginar el futuro con espíritu de reconciliación".

"La verdadera libertad no se hereda, sino que se elige cada día", declaró el pontífice, advirtiendo contra las "riquezas efímeras, engañosas y decepcionantes", que a menudo acaban "corrompiendo el corazón humano y generando envidia, rivalidad y conflicto".

El discurso completo puede leerse en este vínculo.

Encuentro con las autoridades

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Tras una reunión privada con el presidente Abdelmadjid Tebboune, León XIV se dirigió a un encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático. En su discurso, se centró en la sanación de la memoria y la reconciliación.

En su discurso, declaró: "Somos hermanos y hermanas, porque tenemos el mismo Padre en el cielo". "El profundo sentido religioso del pueblo argelino es el secreto de una cultura de encuentro y reconciliación, de la cual mi visita también pretende ser un signo", explicó.

El Papa volvió a pronunciarse con firmeza contra las pretensiones de omnipotencia de ciertos actores internacionales. "Las personas y organizaciones que dominan a otras —África lo sabe bien— están destruyendo el mundo que el Altísimo creó para que viviéramos juntos", enfatizó León XIV.

Por lo tanto, el Papa exhortó a Argelia a contribuir a "un nuevo rumbo de la historia", no "multiplicando malentendidos y conflictos, sino respetando la dignidad de cada persona y dejándose conmover por el sufrimiento ajeno".

"Debemos educar en el pensamiento crítico y la libertad, en la escucha y el diálogo, en la confianza que nos permite reconocer en quienes son diferentes a un compañero de viaje, y no a una amenaza", enfatizó

León XIV reza en la Gran Mezquita de Argel

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Tras quitarse los zapatos al entrar en el edificio, León XIV recorrió las instalaciones y guardó un momento de oración. Este gesto, ya realizado en situaciones similares por sus predecesores, recuerda, sin embargo, la visita de León XIV a la Mezquita Azul de Estambul el pasado noviembre.

"Buscar a Dios es reconocer la imagen de Dios en cada criatura, en los hijos de Dios, en cada hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa para nosotros que es muy importante aprender a vivir juntos con respeto por la dignidad de cada persona humana", declaró.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

"Podemos aprender a respetarnos mutuamente, a vivir en armonía y a construir un mundo de paz", afirmó

Su discurso completo puede leerse aquí.

Homenaje a mártires de Argelia

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Reunido con las principales figuras de la Iglesia Católica en Argelia, en la Basílica de Nuestra Señora de África, el pontífice declaró que la sangre de los mártires religiosos de la década de 1990 es "semilla viva que nunca dejará de dar fruto",

Durante el encuentro, el Papa escuchó los testimonios de una monja, una joven evangélica keniana integrada en la parroquia católica de Tlemcen y una mujer musulmana argelina. Esta última, profundamente conmovida, compartió que durante su enfermedad había recibido el apoyo de miembros del Movimiento de los Focolares, quienes le mostraron el ejemplo del amor al prójimo.

Sobre los mártires, dijo: "Ante el odio y la violencia, se mantuvieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de sus vidas, junto a tantos hombres y mujeres, cristianos y musulmanes. Lo hicieron sin pretensiones ni alardes, con la serenidad y la firmeza de quienes no se jactan ni se desesperan, pues saben en quién han depositado su confianza".

"La oración une y humaniza, fortalece y purifica el corazón"

León XIV hizo hincapié en la importancia de la oración en la vida de cada comunidad y de cada individuo. Además, inspirándose en las reflexiones de San Cipriano de Cartago sobre la "concordia fraterna", el Papa también hizo hincapié en "el compromiso de promover la paz y la unidad".

Antes de visitar esta basílica, León XIV acudió al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio de Bab El Oued. Dos monjas de esta congregación, la hermana Esther y la hermana Caridad, fueron asesinadas en Argel en 1994 y figuran entre las 19 figuras religiosas beatificadas en 2018.

Su discurso completo puede consultarse en este enlace.

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