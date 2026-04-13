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León XIV en Argelia: un mensaje de reconciliación, diálogo y paz

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Redacción de Aleteia - I.Media - publicado el 13/04/26
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Durante su primer día de viaje por África, el Papa visitó Argelia, donde se reunió con las autoridades, rezó en la Gran Mezquita de Argel y sostuvo un encuentro con la Iglesia de Argelia

El viaje apostólico del Papa León XIV inició en Argelia -país en donde el 98% de la población se identifica como musulmana- el lunes 13 de abril de 2026, con una serie de encuentros marcados por sus llamados a la reconciliación, el diálogo y la justicia.

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
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