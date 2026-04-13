León XIV a 85 mil asistentes a un concierto en Madrid: “Rezad, buscad”

La Plaza de Cibeles acogió este sábado la IV Fiesta de la Resurrección y será un lugar de un encuentro multitudinario con el Papa el próximo mes de junio

“La Iglesia espera mucho de vosotros: espera vuestra alegría, pero también vuestra hondura espiritual”, dijo el Papa León XIV a los aproximadamente 85 asistentes que celebraron la IV Fiesta de la Resurrección este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid.

“Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad”, añadió en un mensaje leído en el concierto por el arzobispo de Madrid.

“No os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena”, afirmó el Papa, “apoyaos en el ejemplo de vuestros mártires”.

“Haced de vuestra existencia un canto nuevo que renueve la Iglesia”, invitó. “Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio”.

“Alzad la mirada, contemplad a Cristo y seguidlo hasta la santidad”, alentó en una referencia al lema de su próxima visita a España.

¡Fiesta en todo el mundo!

Según comunicó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), organizadora de la Fiesta de la Resurrección, para el Papa “es bueno y necesario que la Pascua encuentre también un lenguaje de música, de encuentro, y de gozo compartido”.

“La fe en Jesucristo da sentido a la alegría humana; la purifica, la eleva y la lleva a plenitud”, destacó León XIV en su mensaje.

El Pontífice señaló que “hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente, vidas encendidas que hagan visible la belleza de la fe”.

“¡Cómo desearía que hubiera fiesta en todo el mundo! ¡Cómo desearía que en todas partes la alegría pascual encontrara voces, rostros y cantos!”, exclamó León.

"Pero más aún -añadió: ¡cómo desearía que la existencia misma de los cristianos se convirtiera en un concierto, en una gran armonía de fe, de unidad, de comunión y de caridad capaz de anunciar al mundo que Cristo vive!"

Boney M, Gipsy Kings, Hakuna

La cuarta edición de la fiesta de la Resurrección, hizo vibrar a miles de jóvenes, familias y personas de todas las edades al son de la música en directo de Liz Mitchell, voz del grupo musical Boney M; los Gipsy Kings, referentes mundiales de la rumba flamenca; y el fenómeno musical católico Hakuna.

En la celebración, el ganador del concurso Música y Fe impulsado por la ACdP, Ángel Catela, interpretó la canción con la que logró el galardón. El concierto, amenizado por DJ El Pulpo y presentado por el periodista Javi Nieves, acabó con el canto de la Salve Rociera.