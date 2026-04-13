Esther Abrami: “Cuando toco el violín, experimento un momento casi sagrado”

Se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del panorama de la música clásica. Violinista virtuosa y compositora, Esther Abrami está revolucionando tanto los escenarios como las redes sociales

Esther Abrami, una estrella emergente de su generación, se está consolidando como una artista a tener en cuenta dentro de la música clásica. Violinista clásica y compositora, graduada del Royal College of Music de Londres, ahora actúa en los escenarios más importantes del mundo. Con tan solo 29 años, esta artista de Aix-en-Provence ha sido incluida en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30, lo que confirma una trayectoria ya de por sí brillante.

A través de su obra, desafía las convenciones, une generaciones y revitaliza la música clásica. Impulsada por una profunda pasión, desea compartirla con el mayor número de personas posible, especialmente con los jóvenes que la siguen en las redes sociales. Con motivo de la publicación de su libro "Music Is (Also) a Woman's Affair" (ed. Leduc), conversó con Aleteia Francia sobre su pasión por el violín, heredada de su abuela, y reflexionó sobre el poder universal de la música, capaz de conmover y unir a personas mucho más allá de las fronteras.

Aleteia: Dices que ser violinista no es solo "tocar el violín", sino una vocación. ¿En qué momento te diste cuenta de que era la tuya?

Esther Abrami: Fue un proceso gradual. Descubrí el violín a los tres años, gracias a mi abuela. Ella me regaló el instrumento que había tocado de niña y me hablaba mucho de música. Pero aún era muy pequeña para hablar de vocación. Fue a los nueve años, cuando tomé mi primera clase de violín, que comprendí que algo estaba sucediendo. Tuve una verdadera revelación. Unas clases después, le anuncié a mi madre que quería ser violinista.

Tu trayectoria está marcada por la perseverancia. Al principio, no tenías representante, ni dinero, ni contactos profesionales… Solo tú, tu violín y tu comunidad en las redes sociales. A pesar de todas las dificultades, nunca te rendiste. ¿Qué te impulsó?

Mi amor por la música. Soñaba con ser violinista, y aunque el camino fue difícil, sabía que una vida sin música, una vida en la que no pudiera tocarla, habría sido aún más insoportable. Para mí, una vida sin música habría sido una vida infeliz.

También eres compositora y te has propuesto dejar tu huella en la historia de la música. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tu música, más allá de las notas mismas?

Todos tenemos algo que decir. Como mujer, estaba decidida a dejar mi marca a través de mi música. Quiero compartir lo que vivo hoy. Dentro de cien años, la gente seguirá tocando música y podrá descubrir cómo, en 2026, los músicos percibían el mundo. La música es un verdadero testimonio de nuestra época.

De hecho, en tu libro, pero también en tu podcast Women in Classical y en la serie Esther and Them , destacas a figuras femeninas del mundo de la música. ¿Por qué es importante para ti contar sus historias?

Me gusta dar visibilidad a mujeres inspiradoras. En nuestra industria, a veces sentimos cierta competitividad, cuando es importante cultivar un verdadero sentido de comunidad, de sororidad.

Si tuviera que elegir a una figura femenina que me inspire —aunque no es fácil elegir solo una— elegiría a Rachelle Portman. Fue la primera compositora en ganar un Óscar a la Mejor Banda Sonora Original en 1997 por su música para la película Emma, ​​dirigida por Douglas McGrath, basada en la novela de Jane Austen. Me inspira su humildad y porque fue una pionera en un campo donde las mujeres aún son escasas. Quiero seguir sus pasos.

Revolucionaste la forma en que se presenta la música clásica. Rompiste con los esquemas de un mundo a veces muy conservador, logrando además acercar la música clásica a un público joven que no necesariamente la escuchaba antes. ¿Crees que la percepción de los jóvenes sobre la música clásica está cambiando?

Sí, de hecho, el porcentaje de jóvenes que escuchan música clásica ha aumentado en comparación con hace diez o veinte años. Hay varias razones para ello. Las redes sociales juegan un papel importante, al igual que las plataformas de streaming que ofrecen listas de reproducción adaptadas a los estados de ánimo y preferencias individuales. Algunas series de televisión, como Bridgerton, también incorporan música clásica, y artistas contemporáneos, como Rosalía, se inspiran en la música clásica.

Claramente estamos presenciando un resurgimiento de la música clásica. En mis redes sociales, demuestro que se puede ser un hombre o una mujer modernos sin dejar de tocar y crear música clásica.

¿Qué músicos o composiciones recomendarías a alguien que tiene dudas sobre la música clásica?

Yo empezaría con Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Es una obra que gusta a casi todo el mundo. Combina drama y virtuosismo sin dejar de ser muy accesible. Es música familiar, música que hemos escuchado muchas veces, ya sea mientras esperábamos al teléfono o en un ascensor.

¿De dónde sacas la inspiración para componer?

Me inspiro en todo lo que experimento y he experimentado. Para mí, componer música es un poco como escribir en un diario. Por ejemplo, mi primera pieza, "Transmission", trataba sobre la transmisión de música por parte de mi abuela, que falleció hace unos años. Actualmente, estoy trabajando en mi próximo álbum, una serie de composiciones sobre el amor. De nuevo, es algo muy personal: me inspiro en mis vivencias y en lo que he aprendido.

"Al componer, a veces siento como si de repente surgiera una chispa de inspiración: una melodía o una idea que aparece sin que yo sepa realmente por qué. La música parece surgir por sí sola, como si viniera de otra persona".

Santa Hildegarda, a quien mencionas en tu libro, veía la música como un vínculo entre el alma humana y lo divino. ¿Sientes también esta dimensión espiritual cuando tocas o compones?

Sí, la siento de diferentes maneras, dependiendo de si estoy componiendo o tocando. Cuando toco, hay un momento casi sagrado: cierro los ojos, me dejo llevar por completo e incluso puedo percibir la emoción del público. Cuando compongo, a veces siento como si de repente apareciera un destello de inspiración: una melodía o una idea que surge sin que yo sepa realmente por qué. La música parece surgir por sí sola, como si viniera de otra persona.