En Bab El Oued, una visita sin cámaras tras los pasos de los mártires de Argelia

El recuerdo de los mártires de la "Década Negra" estuvo presente desde el primer día de la visita de León XIV a Argelia: en Bab El Oued, el papa hizo una parada simbólica, lejos de las cámaras, para rendirles homenaje

La visita de 48 horas de León XIV a Argelia no se centra en la memoria de los mártires de la "Década Negra", esos 19 católicos víctimas de la guerra civil argelina que fueron beatificados en Orán en 2018. Pero durante su primer día en Argel, este lunes, el Papa les rindió homenaje al visitar en privado el "Centro de acogida y amistad" de las hermanas misioneras agustinas, en el barrio popular de Bab El Oued.

Allí vivieron dos religiosas españolas de la congregación de las Agustinas, la hermana Esther Paniagua Alonso y la hermana Caridad Álvarez Martín, ambas asesinadas el 23 de octubre de 1994 cuando se dirigían a la misa en la casa de las Hermanitas de Jesús, un poco más allá. Estas misioneras habían decidido quedarse a pesar de las exhortaciones a marcharse, en el contexto de gran agitación y violencia de la guerra civil.

"Nadie puede quitarnos la vida porque ya la hemos entregado", escribía la hermana Esther en sus cuadernos, con palabras proféticas. El Papa, que fue misionero en Perú y se negó a abandonar el país durante el convulso período político y social de los años 80, siguió sus pasos a puerta cerrada, sin cámaras ni micrófonos. Tras un momento de oración con las hermanas de esta residencia, el Papa recordó a sus hermanas mártires y a los mártires beatificados junto a ellas —entre ellos los monjes de Tibhirine—, viendo en ellos "una presencia preciosa en esta tierra", como reiteró posteriormente al reunirse con los católicos en la basílica. Según una nota del Vaticano, León XIV insistió en la vocación agustiniana de "dar testimonio hasta el martirio".

El respeto por la dignidad de cada persona

Entre las paredes de lo que ahora es un "Centro de acogida y amistad", el Papa se reunió con su familia espiritual —los agustinos— y también con una vieja conocida: la hermana Lourdes Miguelez, una agustina de 77 años a quien conoce desde hace unos quince años. La religiosa española es una sobreviviente del atentado: caminaba detrás de la hermana Esther y la hermana Caridad en el momento en que fueron asesinadas por los terroristas. Fue ella quien ya había acogido en el pasado a Robert Prevost, quien llegó a Argelia cuando era prior de la Orden de San Agustín, antes de su elección como 267.º papa.

Durante esta breve visita, el pontífice estadounidense animó a estas religiosas —tres en el lugar y otras tres que viven en otras partes de Argel— a "promover el respeto a la dignidad de cada persona" y a "afirmar que es posible vivir en paz, valorando las diferencias". Hoy en día, la institución ofrece apoyo escolar, clases de francés y español, así como talleres de artesanía para mujeres (costura, ganchillo, pintura…).

Durante el encuentro posterior con los católicos de Argelia, celebrado en la basílica de Nuestra Señora de África, León XIV también rindió homenaje a la memoria de esos mártires que "ante el odio y la violencia, […] se mantuvieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de sus vidas, junto a tantos hombres y mujeres, cristianos y musulmanes". "Su sangre es una semilla viva que nunca dejará de dar fruto", afirmó.

En recuerdo de su visita, el sucesor de Pedro dejó a la pequeña comunidad de Bab El Oued una cruz de cristal engastada con piedras rojas —como la sangre de los mártires—, azules —como el cielo— y verdes —como la esperanza—. Este crucifijo, grabado con los símbolos de los cuatro evangelistas, permanecerá también como un guiño, un discreto eco del vínculo que une a los mártires de Argelia y al papa elegido un 8 de mayo —día de su memoria en el calendario romano—.

¿Quiénes fueron los mártires de Argelia?: