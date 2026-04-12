(VIDEO) El futuro del trabajo ante la automatización

La tecnología está cambiando el empleo, pero también revela algo más profundo: aquello que una maquina nunca podrá reemplazar

El avance de la Inteligencia Artificial y la automatización ha despertado una pregunta inquietante: ¿desaparecerán los trabajos? Sin embargo, la historia y los datos actuales muestran algo distinto: no es el fin del trabajo, sino una transformación que pone en el centro lo más humano.

