"No siempre es fácil creer", reconoció el Papa León XIV el 12 de abril de 2026, durante su meditación desde el Palacio Apostólico del Vaticano, antes de la oración del Regina Caeli , en este segundo domingo de Pascua, "dedicado por San Juan Pablo II a la Divina Misericordia", recordó. Ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa reflexionó sobre la escena del Evangelio de Juan en la que Santo Tomás se encuentra con las llagas de Jesús resucitado.

El Papa reflexionó en el Regina Cæli sobre la fe de Santo Tomás y destacó que la Eucaristía dominical es esencial para la vida cristiana

Esta escena "nos invita a reflexionar sobre nuestro encuentro con Jesús resucitado. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo podemos creer?", explicó el Papa. El relato evangélico es preciso: "Tomás se encuentra con Jesús al octavo día, en medio de la comunidad reunida, y lo reconoce por los signos de su sacrificio", les recordó.

La Eucaristía

León XIV enfatizó que, en consonancia con este acto de reconocimiento comunitario, para nutrir y sostener la fe y vencer la incredulidad, "la Eucaristía dominical es indispensable para la vida cristiana".

"Mañana partiré en un viaje apostólico a África, y son precisamente algunos mártires de la Iglesia primitiva africana, los mártires de Abitene, quienes nos han dejado un hermoso testimonio sobre este tema", relató. Este grupo de unos cincuenta cristianos que vivían en lo que hoy es Túnez fue ejecutado en el año 304 por orden del procónsul de Cartago por haber celebrado la Eucaristía.

"Ante la oferta de salvarles la vida a cambio de que renunciaran a celebrar la Eucaristía, respondieron que no podían vivir sin celebrar el Día del Señor", explicó León XIV. "Es allí donde nuestra fe se nutre y crece", insistió.