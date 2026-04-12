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Regina Cæli: León XIV destaca la importancia de la Eucaristía

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 12/04/26
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El Papa reflexionó en el Regina Cæli sobre la fe de Santo Tomás y destacó que la Eucaristía dominical es esencial para la vida cristiana

"No siempre es fácil creer", reconoció el Papa León XIV el 12 de abril de 2026, durante su meditación desde el Palacio Apostólico del Vaticano, antes de la oración del Regina Caeli, en este segundo domingo de Pascua, "dedicado por San Juan Pablo II a la Divina Misericordia", recordó. Ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa reflexionó sobre la escena del Evangelio de Juan en la que Santo Tomás se encuentra con las llagas de Jesús resucitado.

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