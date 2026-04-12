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Cómo san Agustín se convirtió en una figura central de Argelia

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SAINT AUGUSTINE

Adam Jan Figel | Shutterstock

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I.Media - publicado el 12/04/26
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A pocos días del viaje de León XIV a África, repasamos a una importante figura para el continente y para el Pontífice: san Agustín de Hipona

La visita del Papa León XIV a Argelia, del 13 al 15 de abril de 2026, estará marcada, en particular, por una visita el 14 de abril a Annaba (Hippo), ciudad donde san Agustín fue obispo entre 395 y 430. Durante 25 años, este Padre de la Iglesia, que estructuró la teología y la filosofía del Occidente cristiano, ha sido objeto de una reapropiación por parte de Argelia como figura de unidad nacional.

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Tags:
áfricapapa leon xivsan agustín
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