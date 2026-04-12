Cómo san Agustín se convirtió en una figura central de Argelia

La visita del Papa León XIV a Argelia, del 13 al 15 de abril de 2026, estará marcada, en particular, por una visita el 14 de abril a Annaba (Hippo), ciudad donde san Agustín fue obispo entre 395 y 430. Durante 25 años, este Padre de la Iglesia, que estructuró la teología y la filosofía del Occidente cristiano, ha sido objeto de una reapropiación por parte de Argelia como figura de unidad nacional.

A pocos días del viaje de León XIV a África, repasamos a una importante figura para el continente y para el Pontífice: san Agustín de Hipona

En pocos días, León XIV será el primer papa en visitar Argelia, pero esta será su tercera visita personal al país. Como fraile agustino, el padre Robert Francis Prevost ha visitado Argelia en dos ocasiones. Acudió como Prior General en 2013 para la reapertura de la Basílica de Annaba tras su restauración, y también, doce años antes, cuando era Provincial Agustino del Medio Oeste estadounidense, para un simposio académico titulado "San Agustín: Africanidad y Universalidad".

"En 2001, asistió a un coloquio sobre la figura de san Agustín, organizado por iniciativa del presidente Bouteflika y el obispo Teissier. Fue un evento ambicioso por parte de la presidencia argelina, que deseaba destacar la figura universal de Agustín", indicó el cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel, en una entrevista con I.MEDIA el verano pasado.

Esta asamblea, celebrada en Argel y Annaba hace exactamente 25 años, del 31 de marzo al 7 de abril de 2001, marcó un punto de inflexión en la promoción pública de san Agustín por parte de las autoridades argelinas. El presidente de entonces, Abdelaziz Bouteflika (1937-2021), deseaba rehabilitar a san Agustín, quien hasta entonces había sido asociado principalmente con la colonización, y convertirlo en una figura que simbolizara el regreso de Argelia al escenario internacional.

Abdelaziz Bouteflika, un "fanático" de san Agustín

Tras haber sido elegido presidente de Argelia con una plataforma de reconciliación nacional después de las masacres de la "década negra", Abdelaziz Bouteflika ya había sorprendido a los participantes de una reunión organizada en agosto de 1999 por el movimiento Comunión y Liberación en Rimini, al noreste de Italia. Pronunció un discurso entusiasta sobre san Agustín, de quien era un ferviente lector y admirador.

"Este coloquio fue una iniciativa personal del presidente Bouteflika, quien confió su organización al Alto Consejo Islámico de Argelia, lo cual no es inusual", recuerda uno de los participantes, el padre Michel Kubler, agustino de la Asunción y entonces editor religioso del diario francés La Croix . "Estaban presentes todas las figuras más destacadas de los estudios agustinianos a nivel mundial, pero también historiadores y filósofos argelinos", recuerda.

Las actas de la conferencia, publicadas dos años después por la Universidad de Friburgo, no mencionan la presencia de Robert Francis Prevost: por lo tanto, asistió como simple observador, no como ponente. Entre las figuras más destacadas se encontraba André Mandouze, historiador francés que, en la década de 1960, fue el encargado de construir el sistema universitario de la recién independizada Argelia bajo el mandato del presidente Ben Bella, antes de tener que abandonar el país tras el golpe de Estado de Boumediène. Tras varias décadas de espera, el profesor de la Sorbona finalmente vio recompensados ​​sus esfuerzos. "Fue la Argelia de Agustín la que tuvo la última palabra", exclamó con júbilo André Mandouze, que entonces tenía 85 años en el momento de la conferencia.

San Agustín, "uno de los nuestros"

"Esta conferencia marcó la reaparición de Agustín en la esfera pública y en el discurso oficial de Argelia, donde había desaparecido por completo desde la independencia", recuerda el padre Kubler, quien señala que las autoridades argelinas habían equiparado al santo de Hipona con "un producto de la colonización", por una razón histórica arraigada.

"Su madre, Mónica, era bereber, pero su padre, Patricio, era romano y funcionario del Imperio en el norte de África. Por lo tanto, se le consideraba hijo de un colonizador", explica. Posteriormente, en los siglos XIX y XX, la promoción francesa del obispo de Hipona llevó a los argelinos a verlo como un instrumento del poder colonial.

La iniciativa del presidente Bouteflika fue, por lo tanto, "una revolución intelectual y política", explica el padre Kubler. "La operación de Bouteflika consistió, en esencia, en decir: 'Augustin es africano, ¡es uno de los nuestros! Es un hombre que ha tenido una influencia universal en el pensamiento del mundo entero, pero es uno de los nuestros, y estamos orgullosos de ello'", explica.

Un recurso para la reconstrucción de la Iglesia en Argelia

Este nuevo discurso político sobre san Agustín fue recibido como una sorpresa divina por los líderes de la Iglesia en Argelia, que se había visto muy debilitada por la guerra civil que se había cobrado 19 mártires en sus filas, incluidas dos monjas agustinas a las que el Papa rendirá homenaje el 13 de abril visitando el distrito de Bab El Oued, donde vivían y donde fueron asesinadas en 1994.

Pero en 2001, la atención se centró en reconstruir la confianza. "Honrar a Agustín como un hombre de cultura, destacarlo como motivo de orgullo para Argelia, significó hacer conscientes a los argelinos de que su historia no comenzó con el islam. Los obispos de Argelia fueron muy receptivos a este cambio en la narrativa histórica", recuerda el padre Kubler.

Este coloquio fue aún más significativo porque no solo iba dirigido a académicos, sino también a toda la población argelina. "Mi compañero asuncionista, el padre Goulven Madec, dio una conferencia titulada 'Agustín en la familia' en el teatro de Souk Ahkras, la antigua Tagaste, lugar de nacimiento de Agustín. Los habitantes del pueblo estaban allí, y el padre Madec pronunció esta frase inolvidable: 'He venido a devolveros a Agustín. Os lo arrebataron, pero es hijo de vuestro pueblo. He venido a devolvérselo'. Lloraba de emoción al decirlo", recuerda el padre Kubler.

A la luz de este recuerdo, el viaje del Papa a Argelia, primera etapa de una larga gira africana, puede entenderse como una nueva oportunidad para "devolver" a Agustín a Argelia y África.

Uno de los objetivos de este viaje será, en efecto, apoyar el desarrollo de una Iglesia católica auténticamente africana y argelina en Argelia, libre de los lazos y las heridas de la colonización. Casi 1600 años después de su muerte, el pensamiento de San Agustín encontraría allí una fecundidad inesperada.

Las confesiones de san Agustín (frases destacadas):