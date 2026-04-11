¿Sientes que no encajas? Santa Gemma Galgani puede ayudarte

Esta joven santa pasó por varios momentos en donde sentía que no encajaba y se burlaban de ella. En un mundo tan disperso, santa Gemma puede ayudarnos

Podemos estar en un grupo de amigos, en una relación o bien en algún lugar, hasta que llega una sensación difícil de nombrar. Sentimos que algo no termina de encajar o no estamos suficientemente cómodos. No es soledad, es más bien una sensación interior. Si alguna vez has tenido esta sensación, no te preocupes porque santa Gemma Galgani, también puede ayudarte.

La presión de encajar

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Desde que somos pequeños aprendemos que "encajar" en algún grupo, lugar o con alguien es importante para nuestra vida. Y las posibles maneras que vemos para desarrollar ese sentido de pertenencia son pensar parecido, actuar de la misma manera y tener los mismos intereses.

Hoy esto se intensifica con las redes sociales, comparaciones constantes y expectativas invisibles. Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿soy yo el problema… o simplemente no pertenezco aquí?

Una vida con sentido

Santa Gemma Galgani fue una joven que carecía de salud, por lo que en más de una ocasión fue rechazada en varias comunidades religiosas. Su fe, su forma de ver la vida y la relación que tenía con Dios era tan profunda que incluso cuando ella llegó a presenciar manifestaciones de Cristo, se reían de ella y muchos no le creían.

A pesar de dicha situación, Galgani siguió confiando en el plan que Dios tenía para ella y sin duda fue uno muy grande, pues ella había escogido permanecer con Cristo a pesar de las indiferencias del mundo. En una ocasión se le apareció su ángel de la guarda y le mostró dos coronas, mientras le pedía que escogiera una y ella escogió la corona de Jesús con espinas.

A continuación, te compartiremos algunas recomendaciones de esta persistente santa, quien se enfrentó a situaciones adversas durante su vida.

1 No cambies tu esencia por los demás

Quizás te sientas identificado con santa Gemma si has recibido rechazo por algunas personas, pero es ahí donde comienza un sentimiento de pensar que tenemos algo mal en nosotros mismos, pero el testimonio de esta santa nos muestra que lo que eres en lo profundo no es un error que deba corregirse, sino una verdad que debe cuidarse.

Especialmente cuando se trata de vivir y expresar nuestra, ya que en muchos lugares podemos ser rechazados, a causa de nuestra devoción, por lo que esta se convierte en una invitación para confiar en Cristo y ser pacientes.

2 No endurezcas el corazón por las heridas

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El rechazo puede invitarte a cerrarte, pero el verdadero desafío es seguir amando sin volverte frío. Con prudencia, sí, pero sin perder la capacidad de abrirte a los demás.

Por el contrario, Glgani, siguió amando con un corazón abierto a pesar de los múltiples rechazos. Es esa la invitación que podemos ver en su vida.

3 No midas tu valor por la aprobación de otros

Tu valor no depende del lugar donde encajas ni de cuántos te aceptan. Se sostiene en algo más profundo: la verdad con la que eliges vivir. Por lo que su ejemplo nos dice que no debemos avergonzarnos o sentirnos mal por no encajar en ciertos espacios o ser rechazados, ya que eso no disminuye nuestro valor.