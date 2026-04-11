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“¡Que acabe la locura de la guerra!”, imploró León XIV durante el rosario por la paz

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 11/04/26
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En el contexto de las delicadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el Papa León XIV hizo un llamado al diálogo y a la renuncia a cualquier fantasía de omnipotencia

"Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de demostraciones de fuerza! ¡Basta de guerra!", exhortó el Papa León XIV en su meditación durante el Rosario por la Paz, celebrado en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril de 2026, víspera de la Fiesta de la Divina Misericordia. En el contexto de las delicadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras más de 40 días de guerra que han sembrado el caos en Oriente Medio, el pontífice hizo un llamado al diálogo y a la renuncia a cualquier fantasía de omnipotencia.

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Tags:
papa leon xivpazrosario
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