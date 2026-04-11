Países que nunca han sido visitados por un pontífice

¿Sabías que más de 30 países aún no han sido visitados por un Pontífice?
Hoy puede parecer normal ver a los Papas viajar por el mundo para evangelizar, pero no siempre fue así. Esta práctica comenzó con Pablo VI, quien, apenas seis meses después de su elección, viajó a Tierra Santa. Fue un viaje breve —de solo tres días—, pero marcó el inicio de una nueva etapa: sería el primero de nueve viajes internacionales.
Tiempo después, Juan Pablo II fue conocido como el “Papa viajero” por haber visitado más de 129 países durante sus 27 años de pontificado. Esto supuso un antes y un después para la Iglesia, al acercar al Papa a millones de fieles en todo el mundo.
Sin embargo, no todo el planeta ha sido recorrido. Aunque los pontífices posteriores han seguido ampliando estos viajes, aún hay varios países que nunca han recibido una visita papal.
En esta infografía puedes descubrir algunos de ellos.
Nota: La presente selección no es exhaustiva; se han omitido algunos países debido a su reducida extensión territorial o a sus particulares condiciones geográficas.