Giuseppe Castagnetti tenía una estrecha relación con san Padre Pío y era uno de los muchos laicos a quienes el místico italiano consideraba hijo espiritual

Giuseppe Castagnetti fue una de esas personas y se benefició enormemente de la guía espiritual que le brindó el Padre Pío, que lo consideraba su hijo. Le ayudó tanto que ahora se está considerando la canonización de Castagnetti.

El Papa León XIV confirmó recientemente las "virtudes heroicas" de Castagnetti, declarándolo así "venerable", lo que supone un paso más hacia la beatificación y la canonización.

Todo lo que se necesita en este momento es la verificación de los milagros obtenidos por intercesión del venerable Castagnetti, lo que le llevaría primero a ser conocido como "beato" y luego como "santo".

Giuseppe Castagnetti, hijo espiritual del Padre Pío

Nacido en un pueblo rural italiano en 1909, Castagnetti se crió en una familia profundamente católica. A medida que crecía, diversas fuerzas políticas intentaban descristianizar la región, por lo que se involucró activamente en el movimiento de la Acción Católica, cuyo objetivo era preservar la religión católica en Italia.

A los 20 años, Castagnetti entabló amistad con san Padre Pío y acudía con frecuencia a él en busca de orientación espiritual. Este encuentro llevó a Castagnetti a inscribirse como miembro de la Tercera Orden de San Francisco.

En 1928, Castagnetti se hizo cargo de la gestión de una granja lechera y, en 1939, se casó con Giovannina Seghedoni. Juntos tuvieron 12 hijos y, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, quedó exento del servicio militar debido a su profesión y a lo mucho que su familia dependía de sus ingresos.

Uno de sus hijos recordaba su profunda fe: "Lo que mejor recuerdo de mi padre era su espíritu de oración, siempre discreto y siempre en contacto con el Señor".

Hombre de acción social

Tras la liberación de Italia, Castagnetti asumió un nuevo cargo. En 1946 fue elegido alcalde de Prignano sulla Secchia. La biografía que el Vaticano dedica a su vida ofrece este comentario:

"Aquel hombre modesto, sin estudios pero rico en sentido común, honestidad, sensibilidad y capacidad intelectual, se hizo cargo de este pobre pueblo de montaña y lo transformó rápidamente, hasta tal punto que se le puso como ejemplo a todos los demás pueblos que le envidiaban".

Colaboró en los esfuerzos de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y fue considerado un líder notable, siendo reelegido alcalde en múltiples ocasiones.