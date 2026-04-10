La historia de un no nacido en Disney: un nuevo corto que vale la pena ver

El nuevo cortometraje Versa, de Disney, narra la historia de un niño por nacer y sus padres afligidos. ¡Una hermosa historia provida!

Hay historias que duran unas pocas horas y que se olvidan rápidamente. Y también están esas que duran solo unos minutos, pero que pueden conmover profundamente el corazón. Hace unas semanas, empezó a circular en redes sociales la noticia de un nuevo corto animado de Disney. Dura solo 11 minutos y no tiene diálogos. El corto se titula Versa y se estrenó el 27 de marzo en Disney+.

A primera vista, se trata simplemente de una historia animada sobre una pareja que sufre la tragedia de perder a su hijo al final del embarazo. Según la descripción de Deadline, los personajes intentan colaborar para escapar del "agujero negro de la desesperación" tras la muerte de su pequeño.

La historia se narra exclusivamente a través de imágenes, música y emociones. La pareja recorre el espacio, y sus rostros reflejan una gama de emociones: desde la alegría, pasando por el dolor y el duelo, hasta la lenta aceptación de la pérdida.

Esta historia, sin embargo, no es pura ficción. El director de la película, Malcolm Pierce, la basó en su propia experiencia. Mientras trabajaba en la película animada Moana, él y su esposa esperaban un hijo, Cooper. Sin embargo, el niño falleció al final del embarazo.

Indignación de los grupos proaborto

El tráiler de la película circuló rápidamente por Internet. Una escena que muestra a un bebé moviéndose en el vientre materno, concretamente el momento en que se ve su pequeño pie dando patadas, generó especial expectación. Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, compartió una foto de la película en Instagram.

Escribió que la nueva película de Disney narra la historia de una familia que espera un hijo y muestra claramente al bebé en el vientre materno. Su publicación se viralizó rápidamente, obteniendo más de 40.000 "me gusta" y miles de comentarios.

Las reacciones fueron extremadamente emotivas.

"Esto sí que es una sorpresa. Pero una buena sorpresa", escribió un comentarista.

“Quienes hemos perdido hijos… tal vez por fin nos sintamos representados en los medios de comunicación convencionales”, añadió otra persona.

En cierto modo, fue esta escena —la del bebé moviéndose en el vientre de su madre— la que impulsó un debate más amplio sobre la película. Para algunos críticos, el énfasis en la humanidad del feto y la posibilidad de estar rodeado de amor se convirtió en la base de las críticas contra el filme.

Unos minutos que pueden ayudarte a superar el duelo

Versa es una historia muy corta: apenas seis minutos de animación.

Aunque su estreno en Disney no generó mucha expectación, la película recibió críticas positivas (7,9 sobre 10 en Filmweb). Esta historia animada explora una experiencia increíblemente real para muchas familias: el duelo por la pérdida de un hijo al que el mundo nunca conoció.