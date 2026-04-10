En Roma, en el África colonial o en medio de la revolución china, el obispo Antonio Riberi vivió las grandes convulsiones del siglo XX al servicio de cuatro papas

A finales del siglo XIX, una pareja italiana originaria del Piamonte emigró al Principado de Mónaco en busca de trabajo. Su hijo, Antonio Riberi, nació en suelo monegasco el 15 de junio de 1897 y creció en el ambiente piadoso del Principado bajo el reinado de Alberto I. Durante su juventud, sus padres, muy ocupados con su trabajo, lo enviaban con frecuencia a Limone Piemonte, su ciudad natal, donde lo cuidaban sus abuelos.

"El emigrante tiene dos patrias: la de su nacimiento y la que le proporciona el sustento diario; por lo tanto, tiende a apreciar, agradecer y valorar su segunda patria", relata su biógrafo Giovanni Giorgi Demaria en un artículo publicado por la revista de los Misioneros de la Consolata.

Nacido en una familia donde la fe era fundamental, el joven Antonio decidió ingresar en el seminario de Cuneo y fue ordenado sacerdote en 1922, pero no permaneció mucho tiempo en su Piamonte natal: su obispo lo envió a Roma para asistir a la Pontificia Academia Eclesiástica, la famosa "escuela para nuncios".

En la institución conoció al padre Giovanni Battista Montini , el futuro Pablo VI, quien se convertiría en "su amigo y consejero de por vida", señala Giovanni Giorgio Demaria.

Ordena al primer obispo africano

Tras graduarse en 1925, emprendió una extraordinaria carrera diplomática, comenzando como secretario en la nunciatura de Bolivia, país que entonces atravesaba una importante inestabilidad política y económica. En 1930, dejó un país sumido en la revolución... y no sería la última vez. Posteriormente fue enviado a Irlanda.

El país, independiente desde 1919, emergía de un largo conflicto con la Corona británica y de una grave crisis económica derivada de la Gran Depresión en Estados Unidos. El padre Riberi permaneció en la Isla Esmeralda hasta 1934, cuando fue ordenado obispo con tan solo 37 años y nombrado Delegado Apostólico para el África Británica, que abarcaba los actuales Kenia, Uganda y Tanzania.

En África, el arzobispo Riberi demostró ser un nuncio comprometido, apoyando a los misioneros y a las poblaciones locales mediante su participación activa en la labor. Adquirió tierras, cultivó café, algodón y tabaco, que vendía en los mercados internacionales para generar ingresos suficientes para financiar las misiones, la construcción de escuelas y la formación del clero local. Sus esfuerzos se vieron recompensados: en 1939, ordenó al primer obispo africano de la era moderna, el obispo ugandés Joseph Kiwanuka.

Su estancia en África se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial: al tener pasaporte italiano, fue considerado un enemigo por la administración inglesa, que pidió al Papa que lo llamara de vuelta, lo cual se hizo en 1940. Al unirse a Pío XII en el Vaticano en un período muy delicado, Monseñor Riberi obtuvo un puesto en la Comisión Pontificia de Socorro, una organización creada para ayudar a las poblaciones italianas que sufrían las consecuencias de la guerra.

El último diplomático de la China de Mao

En 1946, el papa Pío XII lo nombró primer nuncio papal en Nankín, la capital de China, entonces gobernada por el presidente nacionalista Chiang Kai-shek, en medio de una guerra civil contra las fuerzas comunistas de Mao Zedong. De gran inteligencia, el diplomático ya hablaba algo de chino a su llegada y demostró ser muy activo. Manteniendo una relación a veces difícil con Chiang Kai-shek, no dudó en criticar la falta de reforma agraria, la corrupción y el desprecio por la nueva Constitución de 1946, que garantizaba los derechos fundamentales de la población.

El episcopado chino era joven; los primeros obispos locales fueron ordenados en 1926, y numerosos misioneros trabajaban en el país en condiciones precarias. Para ayudarlos, el obispo Riberi creó un departamento jurídico para regularizar su situación ante las autoridades, especialmente en lo que respecta a las tierras propiedad de la Iglesia. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron rápidamente frustrados por el avance de los ejércitos de Mao Zedong, que finalmente capturaron la capital, Nankín, el 21 de abril de 1949.

Mientras todos los diplomáticos huían, el arzobispo Riberi decidió quedarse para no abandonar a los fieles católicos chinos. Intentó reunirse con los líderes comunistas y negociar el derecho de la Iglesia a continuar sus actividades, al tiempo que instaba, sin éxito, a Pío XII a reconocer al gobierno comunista. Sin embargo, el Papa accedió a no reconocer Taiwán, donde Chiang Kai-shek se había refugiado, porque el arzobispo Riberi seguía intentando lograr un acuerdo.

Un celo irritante

Sin embargo, la respuesta comunista fue severa: la Iglesia Católica fue autorizada bajo el Manifiesto de Guangyang, firmado en 1950, pero debía romper todo vínculo con Roma. Esto marcó el nacimiento de una iglesia nacional china. Aunque el obispo Riberi logró contactar a Zhou Enlai, el segundo al mando del Partido Comunista, sus propuestas para incumplir el acuerdo fueron rechazadas. En Pekín, su fervor causó irritación. Finalmente fue arrestado y sometido a un interrogatorio que duró entre 10 y 12 horas consecutivas, según su biógrafo.

Finalmente, el 4 de septiembre de 1951, fue expulsado de China tras ser acusado de ser aliado de Chiang Kai-shek, de organizar la lucha contra los comunistas y de promover la Legión de María, con la que había estado vinculado desde su estancia en Irlanda. Llegó a Hong Kong, donde permaneció un año antes de trasladarse a Taiwán, restableciendo así las relaciones con la República de China de Chiang Kai-shek, que habían estado suspendidas durante tres años. Permaneció allí hasta 1959, cuando fue llamado de regreso a Roma.

De vuelta a Europa

El 25 de enero de ese año, el Papa Juan XXIII sorprendió a la Curia Romana al anunciar su intención de inaugurar el Concilio Vaticano II. Monseñor Riberi no vivió estos trascendentales acontecimientos en primera persona: fue enviado directamente a Dublín como nuncio, cargo que ocupó durante dos años antes de ser nombrado para el mismo puesto en España.

En aquel entonces, Franco tenía el poder de elegir a los tres candidatos a futuros obispos, para gran disgusto de la Santa Sede, y Monseñor Riberi trabajó con gran habilidad para conseguir candidatos idóneos de Franco. En 1963, su amigo el Cardenal Montini fue elegido Papa y adoptó el nombre de Pablo VI.