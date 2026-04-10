En el Vaticano, Emmanuel Macron pasó casi una hora con León XIV

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió por primera vez con el Papa León XIV el 10 de abril de 2026 en el Vaticano, en un encuentro que duró casi una hora. Posteriormente, el presidente Macron se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, para abordar la situación internacional. En total, el presidente permaneció cerca de dos horas y media en el Vaticano.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano. Durante el encuentro estuvo acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y otros dignatarios

El coche del presidente francés Emmanuel Macron llegó al Patio de San Dámaso, en el corazón del Vaticano, a las 9:55 de la mañana del viernes. El jefe de Estado fue recibido por primera vez por el Papa León XIV, tras haberse reunido con su predecesor, Francisco, en seis ocasiones, tres de ellas en el Vaticano. Según el Palacio del Elíseo, Macron conversó en privado con el Papa durante casi una hora. Las imágenes difundidas por el Vaticano muestran que hablaron en inglés.

El presidente estuvo acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y otros dignatarios, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, la nueva ministra de Cultura, Catherine Pégard, y el director del Instituto Nacional del Patrimonio, Charles Personnaz. Como muestra de la preocupación del presidente francés por el Líbano, su delegación también incluyó a la monja libanesa Mariam An-Nour, directora del Colegio Carmelo de San José en el Líbano, y al obispo Hugues de Woillemont, director de la Œuvre d'Orient, quien recientemente concluyó una misión humanitaria en el país atacado por bombardeos israelíes.

Posteriormente, el presidente se reunió con el mano derecha del pontífice, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, así como con su ministro de Asuntos Exteriores, el arzobispo Paul Richard Gallagher. En una declaración muy breve y discreta, la Santa Sede indicó que "se hizo referencia a las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Francia".

Sin mencionar ningún país en particular, la Santa Sede indicó que el presidente Macron y funcionarios del cuerpo diplomático papal también "compartieron puntos de vista sobre situaciones de conflicto en todo el mundo, expresando la esperanza de que la coexistencia pacífica pueda restablecerse mediante el diálogo y la negociación". El comunicado no hizo mención de los debates internos en Francia, en particular sobre la ley de cuidados paliativos.

¿Un viaje a Francia en septiembre?

De acuerdo con la costumbre, Roma no menciona explícitamente la posibilidad de un viaje papal a Francia, pero varias fuentes francesas y romanas coinciden en la posibilidad de una visita en el otoño de 2026, antes de que la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 paralice cualquier plan para recibir al Papa.

Según nuestra información, se está considerando un viaje del Papa León XIV a París y Lourdes para finales de septiembre. La presencia del padre Michel Daubanes, rector de los santuarios de Lourdes, en la delegación presidencial podría ser un indicio de ello. Sin embargo, fuentes vaticanas señalan que aún se están barajando otros planes de viaje para otoño y que todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

Una camiseta de baloncesto obsequiada al Papa

Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

Según informa la página web de la radio RTL , Emmanuel Macron obsequió al Papa con una camiseta de la selección francesa de baloncesto masculino firmada por los jugadores. Este regalo es un gesto que refleja la afición del pontífice peruano-estadounidense por el deporte, conocido por su afición al béisbol y su práctica habitual de tenis, natación y equitación.

El presidente también obsequió al pontífice con un facsímil enmarcado de un mapa del padre Jacques Marquette (1637-1675), misionero francés que exploró Norteamérica. Conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, este documento procede de su viaje por el río Misisipi, donde tuvo contacto con pueblos indígenas. El padre Marquette cuenta con una estatua en el Capitolio de Washington D. C., y una prestigiosa universidad estadounidense en Milwaukee, Wisconsin, lleva su nombre.

En un gesto más tradicional, el presidente Macron también obsequió al Papa con una colección de textos de contenido político escritos por Georges Bernanos durante la Segunda Guerra Mundial, recopilados en dos libros antiguos. En estas obras, el autor detalla su compromiso cristiano con la resistencia contra el totalitarismo nazi.