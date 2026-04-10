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En el Vaticano, Emmanuel Macron pasó casi una hora con León XIV

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Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Emmanuel Macron et Léon XIV se sont rencontrés pour la première fois au Vatican ce 10 avril 2026.

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I.Media - publicado el 10/04/26
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Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano. Durante el encuentro estuvo acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y otros dignatarios

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió por primera vez con el Papa León XIV el 10 de abril de 2026 en el Vaticano, en un encuentro que duró casi una hora. Posteriormente, el presidente Macron se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, para abordar la situación internacional. En total, el presidente permaneció cerca de dos horas y media en el Vaticano.

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Tags:
diplomaciapapa leon xivsanta sede
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