La artista japonesa Haruhi Aisaka ofrece una visión fresca y conmovedora de cómo la fe puede influir en la cultura desde dentro

Hay algo profundamente conmovedor en ver cómo la fe católica se expresa de una manera que resulta natural, familiar y cariñosamente cercana a la cultura que la rodea. Y eso es parte de lo que hace que la obra de la artista católica japonesa Haruhi Aisaka resulte tan impactante.

En la Comiket de este año en Tokio, la enorme convención conocida por el manga, el anime y las obras creativas autoeditadas, Aisaka presentó ilustraciones de temática católica en el inconfundible lenguaje visual de los cómics japoneses. Los santos, los símbolos de la fe y los temas cristianos no aparecían como algo extranjero o importado, sino como algo que encajaba a la perfección en el mundo artístico japonés.

Aisaka no se limita a experimentar con la imaginería cristiana desde la distancia. Ella misma es una artista católica en Japón, y aporta a su obra su propia sinceridad y ternura. Su arte no parece intentar "poner de moda el catolicismo" ni forzar la fe a adoptar un lenguaje moderno. Simplemente permite que el catolicismo respire a través de un estilo que muchos japoneses ya conocen, aman y comprenden instintivamente. Y hay algo bastante esperanzador en ello.

Con demasiada frecuencia se da por sentado que el arte religioso se inscribe en una única tradición visual, como si la santidad tuviera que tener siempre un aspecto europeo, solemne o estilísticamente anclado en el tiempo. Pero la Iglesia nunca ha vivido así.

El catolicismo es universal no porque borre las culturas, sino porque se integra en ellas. Siempre ha encontrado formas de expresarse a través de la música, la lengua, la arquitectura, la gastronomía locales y, por supuesto, las formas locales de crear belleza. Aisaka se tomó el tiempo de compartir con Aleteia un poco más sobre su vida como artista católica en Japón:

Aleteia: Haruhi, ¿Podrías decirnos cuánta gente vino a visitarte a la convención?

Si sumo todas mis apariciones en convenciones, unas 70 personas compraron cosas en mi puesto. Lo cual está ligeramente por encima de la media para alguien que acaba de empezar.

Es un poco difícil calcular cuánta gente vino a ver mi arte, ya que las convenciones en las que participo se parecen más a mercadillos que a galerías de arte. La mayoría de la gente solo echa un vistazo a mi póster gigante de la serie de anime María y sigue su camino. Como todavía soy una desconocida en Japón, casi todas mis ventas provienen de personas que compraron mis productos de forma espontánea.

En Twitter, parece que he conseguido un grupo de seguidores pequeño pero apasionado, por lo que estoy increíblemente agradecida. Cuando participé en el Comic Market, conocí a algunas personas de Estados Unidos que siguen mi cuenta de Twitter. Fue una gran sorpresa.

¿Cómo reacciona la gente al ver manga de temática religiosa?

La respuesta que estoy recibiendo en Internet es abrumadora. Cuando debuté en el Comic Market, hubo varias publicaciones que informaban de que una artista católica japonesa estaba dibujando una Virgen María de anime, lo cual se hizo viral en Twitter e Instagram. ¡Incluso Yiman, un YouTuber de anime del que era gran fan, hizo un vídeo sobre mí! He leído montones de comentarios en inglés, español y un montón de otros idiomas animándome, y estoy profundamente agradecida.

La respuesta que recibo de los japoneses es mucho más moderada en comparación, pero en cierto modo es aún más alentadora. Los amigos y los sacerdotes de mi iglesia me apoyan. Pero incluso mis amigos no cristianos se interesan por lo que hago. Les enseño mis dibujos de la Virgen María y me dicen: "¡Es muy bonita!". Escuchar eso de gente que ni siquiera es cristiana me llena de alegría.

¿Haz profundizado tu propia fe el hecho de crear estos diseños religiosos?

Crear mis obras ha profundizado enormemente mi fe católica de una forma que nunca hubiera imaginado. Cuando creo mis obras, me esfuerzo al máximo por investigar todo lo que puedo sobre quién o qué estoy tratando de representar, lo que me ha llevado a aprender mucho sobre las Escrituras, los santos y la tradición de la Iglesia.

Esta investigación es doblemente importante si tenemos en cuenta los objetivos que persigo en mis representaciones. No quiero limitarme a aplicar una capa de pintura de anime sobre el arte cristiano ya existente. Si solo hiciera eso, no habría ninguna razón válida para alejarme tanto del hermoso arte sacro que ya existe. En cambio, quiero que mi arte aproveche al máximo todas las convenciones y el lenguaje visual utilizados en el anime y, en general, en la cultura japonesa, sin dejar de basarse en las Escrituras y la tradición sagrada.

Mi representación de Santa María Magdalena es un buen ejemplo de lo que intento conseguir. Estoy segura de que, en realidad, Santa María Magdalena no tenía los ojos rojos con sombra de ojos rosa rojiza y flequillo. Es cierto que mi representación se desvía significativamente de cómo la representaba tradicionalmente la gente. En lugar de imitar las representaciones tradicionales, intenté expresar quién es ella utilizando el vocabulario visual del anime y la cultura japonesa moderna.