Antes del silbatazo, una bendición: el rostro espiritual del Mundial

Los estadios seguramente estarán llenos con banderas de colores ondeando por todo el lugar. Del 11 al 19 de junio, millones de aficionados unidos en un mismo grito cuando el balón empiece a rodar esperando ver las destrezas de sus futbolistas favoritos.

El Mundial de fútbol siempre ha sido eso: intensidad, emoción desbordada. Pero, en medio de todo este bullicio algo que no llega a todas las pantallas o que poco se tiene en cuenta porque no entra en los resúmenes deportivos y sin embargo allí está: la fe.

Antes del silbatazo, el silencio

Por primera vez, tres países serán sede de este magno evento: Canadá, Estados Unidos y México y, en medio de la antesala futbolista en Guadalajara, ciudad sede, el Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, bendijo a la Selección de fútbol de la República Democrática del Congo en la Catedral antes de un partido de eliminación.

No fue un acto protocolario ni una foto más para el archivo. Fue un gesto profundamente humano: un grupo de deportistas, conscientes de sus límites, poniéndose en manos de Dios antes de competir.

Ese momento, sencillo y silencioso, rompe con la idea de que el fútbol es solo espectáculo. Antes del ruido, hay recogimiento. Antes del juego, hay una dimensión espiritual que muchas veces pasa desapercibida, pero que forma parte esencial de la vida de quienes pisan la cancha.

Gesto similar fue el que se vivió en el Estadio Banorte (Anteriormente llamado Azteca) con la bendición de la cancha de Mons. Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, previo a la reinauguración del recinto.

Una escuela de virtudes

La Iglesia no llega al deporte de forma tardía, lleva décadas reflexionando sobre su valor: Juan Pablo II, un apasionado del deporte, lo describía como una verdadera escuela de virtudes. En el esfuerzo físico veía reflejadas cualidades profundamente humanas: la disciplina que forma el carácter, el sacrificio que fortalece el espíritu, el trabajo en equipo que enseña a salir de uno mismo. Para él, el deporte no era un simple entretenimiento, sino un camino de crecimiento integral.

Más adelante, Benedicto XVI ofreció una mirada complementaria, recordando que el deporte también puede perder su esencia cuando se convierte únicamente en negocio o espectáculo desmedido. También el Papa Francisco, futbolero de corazón, insistió en algo que encaja perfectamente con el espíritu mundialista: el deporte como herramienta de encuentro.

En un mundo fragmentado, donde las diferencias suelen dividir, el fútbol logra algo extraordinario: reunir a culturas, lenguas y naciones bajo una misma pasión.

Más que un juego

También dentro de la cancha la fe se hace visible por medio de pequeños gestos: jugadores que se persignan antes de entrar al campo, que levantan la mirada al cielo tras un gol, que se arrodillan en señal de gratitud. Son expresiones que, más allá de cualquier lectura superficial, revelan una verdad profunda: el éxito deportivo no agota el anhelo del corazón humano.

El Mundial, con toda su grandeza es un evento efímero. Dura semanas, deja recuerdos imborrables; grandes jugadas, héroes del momento, historias que serán recordadas. Pero también deja al descubierto algo más duradero: las virtudes que lo sostienen: La perseverancia de quien entrena durante años para llegar a ese momento, la humildad de quien acepta la derrota, la esperanza de quien vuelve a intentarlo después de caer. En ese sentido, el fútbol se convierte en un espejo de la vida misma.

El verdadero partido

Aquí es donde la mirada de fe aporta algo nuevo, porque el verdadero partido no se juega únicamente en el marcador. Se juega en las decisiones, en las actitudes, en la forma en que cada persona vive el éxito y enfrenta el fracaso. Se juega, en definitiva, en el corazón.

El Papa León XIV —quien además ha sido cercano al deporte en su vida personal— ha insistido en algo muy aterrizado y necesario hoy: el deporte no es solo rendimiento, es formación del corazón.

Ver el fútbol con ojos de fe no significa quitarle emoción, sino darle profundidad. Es aprender a celebrar sin despreciar, a competir sin odiar, a perder sin rompernos por dentro. Es recordar que, detrás de cada camiseta, hay personas; y detrás de cada resultado, hay historias, esfuerzos y corazones que valen más que cualquier marcador.