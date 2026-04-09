Papa León XIV y la riqueza de los documentos conciliares

Las catequesis del año 2026 del Papa León XIV están dedicadas a dar a conocer la riqueza de los documentos conciliares del Concilio Vaticano II. Durante la Audiencia General del 7 de enero, Su Santidad comentó que "Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial".
Y también es una buena oportunidad para todos los católicos que deseamos enriquecer nuestro conocimiento del inmenso acervo que posee la Iglesia, y ¿qué mejor que comenzar de la mano del Papa León XIV?
Por eso, presentamos las catequesis y dónde podemos consultarlas.
Verbum Dei: La Divina Revelación
El Santo Padre comenzó abordando la constitución dogmática Verbum Dei sobre la Divina Revelación. Durante cinco audiencias explicó de manera sencilla el documento, titulando cada catequesis de la siguiente manera:
1. "Dios habla a los hombres como amigos" (14 de enero de 2026);
2. "Jesucristo, revelador del Padre" (21 de enero de 2026);
3. "Un único depósito sagrado. La relación entre la Escritura y la Tradición" (28 de enero de 2026);
4. "La Sagrada Escritura: Palabra de Dios en palabras humanas" (4 de febrero de 2026); y
5. "La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia" (11 de febrero de 2026).
Cabe destacar que el orden de las constituciones dogmáticas y los demás documentos conciliares lo podemos encontrar en esta página.
Lumen Gentium
Luego, a partir del 18 de febrero, León XIV ha reflexionado en la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Usando la misma dinámica para que los fieles católicos conozcan el documento explicado por él, ha titulado las catequesis de la siguiente manera:
1. "El misterio de la Iglesia, sacramento de la Unión con Dios y de la unidad de todo el género humano" (18 de febrero de 2026);
2. "La Iglesia, realidad visible y espiritual" (4 de marzo de 2026);
3. La Iglesia pueblo de Dios (11 de marzo de 2026);
4. "La Iglesia, pueblo sacerdotal y profético" (18 de marzo de 2026);
5. "Sobre el fundamento de los Apóstoles. La Iglesia en su dimensión jerárquica" (25 de marzo de 2026);
6. "Piedras vivas en la Iglesia y testigos en el mundo: los laicos en el pueblo de Dios" (1 de abril de 2026) y
7. "La santidad y los consejos evangélicos en la Iglesia" (8 de abril de 2026).
Una oportunidad para aprender
Gracias a la facilidad que nos da la tecnología, podemos acceder de manera sencilla a todas las catequesis y aprender sobre el Concilio Vaticano II.
Ya sea que queramos leerlas o incluso verlas por internet, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad y adaptar nuestros tiempos a su estudio y repaso, todas las veces que deseemos.
¿Te animas?