Papa León XIV y la riqueza de los documentos conciliares

Desde el primer miércoles de enero, el papa León XIV ha impartido catequesis sobre los documentos conciliares. El 8 de abril habló sobre la vocación

Las catequesis del año 2026 del Papa León XIV están dedicadas a dar a conocer la riqueza de los documentos conciliares del Concilio Vaticano II. Durante la Audiencia General del 7 de enero, Su Santidad comentó que "Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial".

Y también es una buena oportunidad para todos los católicos que deseamos enriquecer nuestro conocimiento del inmenso acervo que posee la Iglesia, y ¿qué mejor que comenzar de la mano del Papa León XIV?

Por eso, presentamos las catequesis y dónde podemos consultarlas.

Verbum Dei: La Divina Revelación

El Santo Padre comenzó abordando la constitución dogmática Verbum Dei sobre la Divina Revelación. Durante cinco audiencias explicó de manera sencilla el documento, titulando cada catequesis de la siguiente manera:

Cabe destacar que el orden de las constituciones dogmáticas y los demás documentos conciliares lo podemos encontrar en esta página.

Lumen Gentium

Luego, a partir del 18 de febrero, León XIV ha reflexionado en la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Usando la misma dinámica para que los fieles católicos conozcan el documento explicado por él, ha titulado las catequesis de la siguiente manera:

Una oportunidad para aprender

Gracias a la facilidad que nos da la tecnología, podemos acceder de manera sencilla a todas las catequesis y aprender sobre el Concilio Vaticano II.

Ya sea que queramos leerlas o incluso verlas por internet, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad y adaptar nuestros tiempos a su estudio y repaso, todas las veces que deseemos.