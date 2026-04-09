México participará en Jornada de oración convocada por el Papa León XIV

Durante la bendición Urbi et Orbi el pasado domingo de Pascua, el Papa León XIV convocó a una jornada de oración por el mundo que se llevará a cabo el 11 de abril, a la que México se unirá

El pasado 5 de abril, durante la bendición Urbi et Orbi, el Papa León XIV convocó a una jornada de oración por la paz del mundo. Durante su mensaje de Pascua, el pontífice mencionó que "Él [Jesús] atravesó la muerte para darnos vida y paz":

"'Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!' (Jn 14,27). La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros".

Ante la situación por la que atraviesa el mundo, el pontífice hizo un llamado a unirse en oración:

"¡Convirtámonos a esa paz de Cristo! ¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón! Por eso, invito a todos a unirnos en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí, en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril".

Vigilia de oración en México

Haciendo eco a este llamado, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que ha anunciado una vigilia de oración para el próximo 11 de abril, invitando a "todas las personas de buena voluntad a colocar este próximo sábado veladoras, mantas o signos que muestren la palabra PAZ en todo lugar público posible, especialmente durante la tarde – noche".

El comunicado agrega:

"A los templos católicos en México los invitamos a replicar las campanas y rezar el rosario a las 12pm de este sábado 11 de abril, como signo de unidad con el Papa que estará en la Plaza San Pedro en oración por la paz".

Los obispos mexicanos proponen la siguiente oración para que quien guste unirse -incluso en alguna celebración ecuménica- puedan rezar juntos:

Oración para construir la paz