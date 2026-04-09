Cuando te pierdes a ti por no perder al otro en una relación

Al principio no se nota. No hay una decisión clara, ni un momento preciso en el que uno diga: "Voy a dejar de ser quien soy". Más bien, ocurre en pequeñas dosis, casi imperceptibles. Callas una opinión para evitar una discusión. Cedes en algo importante para no incomodar. Prefieres adaptarte antes que arriesgarte a perder. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a hacerte más pequeño dentro de la relación y te pierdes a ti mismo.
Desde fuera, todo parece estar bien. No hay grandes conflictos, no hay rupturas, no hay gritos. Pero dentro, algo se va apagando. Porque el amor, cuando es verdadero, no debería pedirte que desaparezcas… y sin embargo, muchas veces eso es exactamente lo que sucede.
El amor que se confunde con renuncia
En efecto, amar implica un compromiso y aunque habrá retos y sacrificios que se tengan que hacer -como ceder en algunos momentos- debemos de ser conscientes y cuidadosos respecto a lo que renunciamos.
Hay gestos que parecen amor, pero no lo son. Adaptarse, ceder y comprender son parte de toda relación. Pero cuando siempre es uno el que se ajusta, el equilibrio se rompe en silencio.
Cuando el miedo a perder, nos hace perdernos
La psicologa Anna Gill, señala que el conflicto aparece cuando una persona "renuncia a aspectos esenciales de sí misma", lo que genera frustración y arrepentimiento.
Cuando empieza la pérdida de identidad, s pierden también los propios gustos o decisiones, poniendo la identidad en las manos del otro.
Amar no es desaparecer
El amor auténtico no borra, no reduce, no apaga. Al contrario: afirma, respeta y hace crecer. No estás llamado a amar dejando de ser tú, sino a amar siendo plenamente quien eres.
Amar nunca debería significar dejar de ser. De hecho, el Papa Francisco nos recuerda en Amoris Laetitia, "el amor al otro implica el gusto de contemplar y apreciar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades". Es decir, el amor verdadero no reduce al otro a lo que espero de él, ni lo moldea a mi medida. Lo reconoce, lo respeta y lo deja ser.