Catecismo de la Iglesia Católica: ¡comprender para creer!

¿Cuál es su estructura? ¿Qué importancia tiene la lectura y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica? ¿En qué difiere con la catequesis infantil?

El Catecismo de la Iglesia Católica contiene el "depósito de la fe", es decir, lo que la tradición y el magisterio reconocen como inspiración del Espíritu Santo que actúa en la historia. Su fundamento reside en la profesión de fe. Quiere enseñarnos el sentido del "Creo". Profesar la fe en Cristo significa que debemos comprender para creer y creer para comprender.

En otras palabras, necesitamos conocer lo que nuestra Iglesia cree y enseña para así edificarnos y arraigarnos cada vez más en Cristo Jesús. Y la verdad fundamental de nuestra fe es una sola: ¡Cristo vive!

Partes del Catecismo

La primera parte se centra en la profesión de fe; la segunda, en la celebración del misterio cristiano; la tercera, en la vida en Cristo; y la cuarta, en la oración cristiana.

En tiempos como los nuestros, el Catecismo no puede utilizarse para reforzar aún más el muro de odio que ya se ha levantado, sino que debe ayudarnos a comprender cada vez más nuestra identidad cristiana y así poder promover la cultura del encuentro y del diálogo.

El Catecismo es el libro fundamental de nuestra fe. Nos ayuda a comprender por qué creer y qué significa creer. En él también podemos aprender el sentido de la celebración del misterio cristiano, la importancia de los sacramentos en nuestra vida y por qué el culmen de la vida cristiana se encuentra en la Eucaristía.

Ofrece además una formación de la conciencia conforme a las exigencias del Evangelio y nos enseña que el corazón del Evangelio es la oración del Padrenuestro y que nuestra actitud debe vivirse según las bienaventuranzas.

Y nos enseña también que la oración es, ante todo, una búsqueda para vivir una íntima comunión con Cristo; y ofrece toda una reflexión para comprender el misterio de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo, que es signo universal de la salvación que Él ofrece.

Catecismo y catequesis

En cuanto a la diferencia entre el catecismo y los materiales didácticos para la catequesis infantil, diría que lo que los distingue principalmente es el lenguaje.

Sin embargo, esta fue una preocupación de la propia Iglesia, y con San Juan Pablo II se elaboró el Catecismo de la Iglesia Católica. Posteriormente, Benedicto XVI adaptó el Catecismo a un compendio, recuperando un método de enseñanza propio del judaísmo indicado por la propia Torá en la parashá y que también había sido utilizado por la Iglesia en el antiguo catecismo de preguntas y respuestas.

Más tarde hará lo mismo adaptándolo al Youcat en un lenguaje más propio de los jóvenes, y el papa Francisco hace lo mismo con el Docat; además, el propio Youcat se ha adaptado para los niños. Conviene que los padres, los padrinos y los responsables de la educación de los niños en la fe utilicen estos materiales elaborados por el equipo del Youcat.

Leer y comprender